Reuters: Вірменія та Азербайджан підпишуть угоду – США отримають транзитивний коридор

США отримають транзитний коридор, який буде названий на честь американського президента Дональда Трампа

Ільхам Алієв та Нікол Пашинян (Фото: EPA/VLADIMIR SMIRNOV)

Лідер Арменії Нікол Пашинян та Азербайджану Ільхам Алієв 8 серпня в Білому домі, як очікується, підпишуть мирну угоду, яка включає ексклюзивні права США на розробку стратегічного транзитного коридору через Південний Кавказ. Про це повідомляє Reuters. повідомили неофіційні джерела.

За їхніми словами, це буде рамковий документ, спрямований на досягнення "конкретного шляху до миру" та вирішення "довго назрілої транзитної проблеми". Азербайджан запросив транспортний коридор через Вірменію, який міг би з'єднати більшу частину території країни з анклавом Нахічевань на кордоні з Туреччиною.

Офіційні особи зазначили, що розділи документа були ретельно узгоджені. Вірменія має намір надати США виключні пільгові права на розробку на тривалий період транзитного коридору під назвою "Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання" (TRIPP).

За словами чиновників, маршрут буде експлуатуватися відповідно до законодавства Вірменії, а Америка передасть землю в суборенду консорціуму для забезпечення інфраструктури та управління.

"Завдяки комерційним засобам цей крок розблокує регіон і запобіжить подальшим військовим діям", – заявив один із співрозмовників.

Також очікується підписання документа з проханням розпустити Мінську групу, яка була створена у 1992 році під керівництвом Франції, США та Росії з метою посередництва у врегулюванні конфлікту між Азербайджаном та Вірменією.

Американські чиновники припустили, що угода між Вірменією та Азербайджаном може спонукати останнього до укладення Авраамських угод. Це угоди про нормалізацію відносин, які були укладені президентом США. Дональдом Трампом між Ізраїлем та чотирма країнами з мусульманською більшістю під час його першого терміну.