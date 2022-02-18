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Россия объявила на завтра учения. Будут пускать ракеты под руководством Путина

Цей матеріал також доступний українською
18.02.2022, 13:46
Россия объявила на завтра учения. Будут пускать ракеты под руководством Путина - Фото
Владимир Путин (Фото - ЕРА)

Завтра, 19 февраля, состоятся учения сил стратегического сдерживания России. Под руководство президента РФ Владимира Путина будут пускать ракеты. Об этом заявили в Минобороны РФ, передает пропагандистский ресурс ТАСС.

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В ведомстве отметили, что в ходе учений под руководством Путина будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет.

В Минобороны РФ утверждают, что учения были спланированы заранее для проверки надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил, а также готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажа боевых кораблей и стратегических ракетоносцев.

Отмечается, что к учениям привлекут силы и средства Воздушно-космических сил РФ, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.

В агентстве добавили, что обычно в рамках этих учений подводный ракетоносец Северного флота стреляет межконтинентальной баллистической ракетой по полигону Кура на Камчатке, а атомная субмарина Тихоокеанского флота запускает такую ракету по полигону Чижа на севере РФ.

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Марк Сировой
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владимир путин учения ядерное оружие ракеты минобороны рф
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