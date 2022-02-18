Россия объявила на завтра учения. Будут пускать ракеты под руководством Путина

Завтра, 19 февраля, состоятся учения сил стратегического сдерживания России. Под руководство президента РФ Владимира Путина будут пускать ракеты. Об этом заявили в Минобороны РФ, передает пропагандистский ресурс ТАСС.

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В ведомстве отметили, что в ходе учений под руководством Путина будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет.

В Минобороны РФ утверждают, что учения были спланированы заранее для проверки надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил, а также готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажа боевых кораблей и стратегических ракетоносцев.

Отмечается, что к учениям привлекут силы и средства Воздушно-космических сил РФ, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.

В агентстве добавили, что обычно в рамках этих учений подводный ракетоносец Северного флота стреляет межконтинентальной баллистической ракетой по полигону Кура на Камчатке, а атомная субмарина Тихоокеанского флота запускает такую ракету по полигону Чижа на севере РФ.

В январе Запад отказал РФ на ее требование закрыть перед Украиной двери в НАТО.

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Марк Сировой

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