Россия поставит в Индию 100 млн доз собственной вакцины от коронавируса — Reuters
По словам обеих сторон, и Россия, и Индия уверены в эффективности российской вакцины против COVID-19
В Фонде национального благосостояния России решили поставить Индии 100 млн доз вакцины от коронавируса, которой дали предварительное название Спутник V, сообщает Reuters. Получателем вакцины станет индийская фармацевтическая компания Dr Reddy's Laboratories.
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По договоренности, индийская компания еще дополнительно проведет третий этап клинический исследований вакцины в своей стране, прежде чем получать разрешения регулирующих органов на ее выпуск.
Российский фонд утверждает, что первый и второй этап клинических испытаний российской вакцины оказались "очень многообещающими", а в Индии уверены, что эта вакцина Спутник V станет "надежным вариантом в нашей борьбе с COVID-19".
Первые поставки вакцины РФ ожидаются к концу 2020 года, при этом, по заявлению российской стороны, они не преследуют цель заработать на этом, а хотят "просто покрыть все свои расходы".
- 11 августа президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации российской вакцины от коронавируса.
- 18 августа французские эксперты усомнились в эффективности вакцины РФ, а в США отказались участвовать в совместных с Россией разработках вакцины.
- 31 августа правительство Венесуэлы заявило, что готово найти у себя в стране 500 добровольцев для испытания российской антикоронавирусной вакцины.
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