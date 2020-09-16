Россия поставит в Индию 100 млн доз собственной вакцины от коронавируса — Reuters

По словам обеих сторон, и Россия, и Индия уверены в эффективности российской вакцины против COVID-19

В Фонде национального благосостояния России решили поставить Индии 100 млн доз вакцины от коронавируса, которой дали предварительное название Спутник V, сообщает Reuters. Получателем вакцины станет индийская фармацевтическая компания Dr Reddy's Laboratories.

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По договоренности, индийская компания еще дополнительно проведет третий этап клинический исследований вакцины в своей стране, прежде чем получать разрешения регулирующих органов на ее выпуск.

Российский фонд утверждает, что первый и второй этап клинических испытаний российской вакцины оказались "очень многообещающими", а в Индии уверены, что эта вакцина Спутник V станет "надежным вариантом в нашей борьбе с COVID-19".

Первые поставки вакцины РФ ожидаются к концу 2020 года, при этом, по заявлению российской стороны, они не преследуют цель заработать на этом, а хотят "просто покрыть все свои расходы".

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Дарья Мостовая

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