Россия уверяет, что "Искандеров" в Карабахе не было. Пашинян говорил об их неэффективности

Власти России утверждают, что Армения не применяла в войне с Азербайджаном в Нагорном Карабахе оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер". Военное ведомство РФ "недоумевает и удивлено" заявлениями армянского премьера Никола Пашиняна об их использовании и неэффективности, пишет российский ресурс Интерфакс-АВН.

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Российские военные уверяют, что "ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся", и весь боезапас ракет якобы находится на складах армии Армении.

МО РФ заявило, что Пашиняна "ввели в заблуждение" и заодно похвасталось якобы "лучшим в мире ОТРК в своем классе".

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Евгений Пилипенко

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