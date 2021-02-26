UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия уверяет, что "Искандеров" в Карабахе не было. Пашинян говорил об их неэффективности

26.02.2021, 12:09
Россия уверяет, что
Скриншот из видеозаписи

Власти России утверждают, что Армения не применяла в войне с Азербайджаном в Нагорном Карабахе оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер". Военное ведомство РФ "недоумевает и удивлено" заявлениями армянского премьера Никола Пашиняна об их использовании и неэффективности, пишет российский ресурс Интерфакс-АВН.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Российские военные уверяют, что "ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся", и весь боезапас ракет якобы находится на складах армии Армении.

МО РФ заявило, что Пашиняна "ввели в заблуждение" и заодно похвасталось якобы "лучшим в мире ОТРК в своем классе".

Читайте также: Война в Нагорном Карабахе. Армения назвала примерное количество погибших военных

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
никол пашинян война армения пво вооружение ракетный комплекс нагорный карабах минобороны рф про искандер отрк
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 