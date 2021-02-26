Россия уверяет, что "Искандеров" в Карабахе не было. Пашинян говорил об их неэффективности
Власти России утверждают, что Армения не применяла в войне с Азербайджаном в Нагорном Карабахе оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер". Военное ведомство РФ "недоумевает и удивлено" заявлениями армянского премьера Никола Пашиняна об их использовании и неэффективности, пишет российский ресурс Интерфакс-АВН.
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Российские военные уверяют, что "ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся", и весь боезапас ракет якобы находится на складах армии Армении.
МО РФ заявило, что Пашиняна "ввели в заблуждение" и заодно похвасталось якобы "лучшим в мире ОТРК в своем классе".
- Вчера, 25 февраля, ситуация в Армении резко накалилась после требования Генштаба к Пашиняну и правительству уйти в отставку.
- Премьер в ответ назвал заявление Генштаба попыткой военного переворота, уволил начальника Генштаба и вывел на митинг в Ереване своих соратников.
- Военные потребовали его отставки после того, как президент Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого зама НГШ Хачатряна.
- Генерал ранее назвал "несерьезными" слова Пашиняна об "Искандерах", которые якобы "не взрывались" или "взрывались лишь на 10%".
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