Российский шантаж. Немецкая промышленность поддерживает план Хабека по экономии газа

Немецкая промышленность поддерживает план министра экономики Германии Роберта Хабека сократить потребление газа из-за российского шантажа с поставками. Об этом со ссылкой за заявление главы Германского промышленного союза (BDI) Зигфрида Руссвурма пишет Die Welt.

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"Мы должны максимально сократить потребление газа, на счету каждый киловатт-час", – сказал он.

По словам чиновника, приоритетом сейчас должно быть заполнение газохранилищ перед предстоящей зимой, а также поиск как можно большего количества других источников газа и альтернативных вариантов. Например, Руссвурм предложил компаниям "переключиться" на нефть там, где это возможно, а также немедленно вывести из резерва угольные электростанции.

"Сейчас речь идет о краткосрочных промежуточных мерах по обеспечению энергоснабжения, а не о дате поэтапного отказа от угля в 2038 или 2030 году", – сказал президент Германского промышленного союза.

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Руссвурм подчеркнул, что сейчас самое время значительно ускорить переход на возобновляемые источники энергии, и Германия "должна, наконец, попрощаться с парализующими мелкими дебатами, блокирующими взглядами и отпустить тормоза в расширении возобновляемых источников энергии".

"Нужно как можно скорее включить турборежим для определения новых площадей для ветряных и солнечных электростанций и для более быстрого получения разрешений", – призвал глава BDI.

В ночь на 31 мая ЕС согласовал шестой пакет санкций с частичным нефтяным эмбарго против РФ.

Финские аналитики подсчитали в июне, что за 100 дней большой войны России против Украины Франция увеличила импорт сжиженного газа из РФ. Французский президент заявил, что ЕС к концу 2022 года на 90% остановит импорт российской нефти.

15 июня один из самых вокальных "ястребов" российского режима, замглавы Совбеза РФ Медведев, продолжил пугать уничтожением Украины, традиционно вспомнил о газе и зиме.

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Евгений Пилипенко

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