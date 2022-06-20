Российский шантаж. Немецкая промышленность поддерживает план Хабека по экономии газа
Немецкая промышленность поддерживает план министра экономики Германии Роберта Хабека сократить потребление газа из-за российского шантажа с поставками. Об этом со ссылкой за заявление главы Германского промышленного союза (BDI) Зигфрида Руссвурма пишет Die Welt.
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"Мы должны максимально сократить потребление газа, на счету каждый киловатт-час", – сказал он.
По словам чиновника, приоритетом сейчас должно быть заполнение газохранилищ перед предстоящей зимой, а также поиск как можно большего количества других источников газа и альтернативных вариантов. Например, Руссвурм предложил компаниям "переключиться" на нефть там, где это возможно, а также немедленно вывести из резерва угольные электростанции.
"Сейчас речь идет о краткосрочных промежуточных мерах по обеспечению энергоснабжения, а не о дате поэтапного отказа от угля в 2038 или 2030 году", – сказал президент Германского промышленного союза.
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Руссвурм подчеркнул, что сейчас самое время значительно ускорить переход на возобновляемые источники энергии, и Германия "должна, наконец, попрощаться с парализующими мелкими дебатами, блокирующими взглядами и отпустить тормоза в расширении возобновляемых источников энергии".
"Нужно как можно скорее включить турборежим для определения новых площадей для ветряных и солнечных электростанций и для более быстрого получения разрешений", – призвал глава BDI.
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