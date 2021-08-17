Самолет ВВС США вывез из Кабула 640 афганцев одним рейсом: фото

Самолет C-17 Globemaster III ВВС США благополучно эвакуировал около 640 мирных афганцев из Кабула поздно вечером в воскресенье. И этот рейс не был единственным, сообщает Defense One со ссылкой на Минобороны США.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Издание опубликовало полученное им фото воскресного рейса.

Отмечается, что 640 человек — один из самых высоких показателей по количеству пассажиров военного грузового самолета C-17.

Справка. Рекорд по количеству пассажиров принадлежит израильскому Боингу 747, который в 1991 году перевез более 1000 еврейских мигрантов из Эфиопии в Израиль.

Борт не планировал брать на себя такую большую нагрузку, но афганцы в панике запрыгивали в полуоткрытую рампу (люк для погрузки) C-17, сказал журналистам неназванный чиновник Пентагона.

Он сообщил, что вместо того, чтобы пытаться заставить беженцев покинуть самолет, "команда приняла решение взлетать". "Примерно 640 афганских мирных жителей высадились из самолета, когда он прибыл в пункт назначения", – сказал представитель Министерства обороны. По данным издания, борт приземлился в Катаре.

Этот рейс был одним из нескольких, на которых смогли улететь сотни человек. У некоторых рейсов, возможно, нагрузка была даже больше, чем 640 человек, сказал чиновник.

16 августа утром тысячи мирных афганских жителей, пытаясь бежать из страны, заполонили аэропорт Кабула после того, как столицу захватили талибы. Некоторые из беженцев цеплялись за военно-транспортный самолет США, когда он рулил на взлетно-посадочной полосе. Также были сообщения о нескольких людях, которые пытались улететь снаружи самолета и погибли при падении на взлете.

После того, как военнослужащие США расчистили взлетно-посадочную полосу, военные рейсы были возобновлены.

Reuters со ссылкой на источники сообщает, что пять человек были убиты в результате хаоса в аэропорту. Американские военные говорят о двух убитых – они открыли огонь по солдатам США.

Авиационные власти Афганистана заявили в понедельник, что воздушное пространство страны "передано военным", и посоветовали авиакомпаниям избегать воздушных коридоров страны, что побудило крупные авиакомпании отменить рейсы.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.