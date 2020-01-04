Сайт призывной службы США обвалился после убийства Сулеймани

Сайт призывной службы США обвалился после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Это связывают со спекуляциями в соцсетях о начале "Третьей мировой войны". Об этом сообщает CNN.
По данным CNN, вчера одним из самых популярных хэштегов в Twitter был #WorldWarIII.
Угрозы мести со стороны Ирана и эскалация напряженности в отношениях между двумя странами привели к росту опасений в социальных сетях о возможности войны и нового военного призыва в США.
"Из-за распространения дезинформации наш сайт в настоящее время испытывает большие объемы трафика. Если вы пытаетесь зарегистрироваться или подтвердить регистрацию, пожалуйста, зайдите позже сегодня, так как мы работаем над решением этой проблемы", - заявили в призывной службе США.
CNN сообщает, что с 1973 военная служба в США происходит исключительно на контрактной основе, однако сейчас все мужчины в возрасте от 18 до 25 лет обязаны предоставлять основную личную информацию в призывную службу.
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