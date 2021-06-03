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Сайт Трампа навсегда закрылся после месяца работы

03.06.2021, 06:37
Сайт Трампа навсегда закрылся после месяца работы - Фото
Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Сайт бывшего президента США Дональда Трампа, на котором он предполагал общаться со сторонниками после бана в соцсетях, был закрыт менее чем через месяц после начала работы. Об этом заявил представитель Трампа Джейсон Миллер, сообщает CNBC.

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По словам Миллера, возобновление работы сайта не предполагается.

"Он был лишь вспомогательным средством для наших более широких усилий, над которыми мы работаем", – заявил представитель Трампа, отказавшись сообщить, о каких усилиях идет речь.

Открытый в начале мая сайт Трампа предполагал размещение комментариев, видео и фотографий Трампа, и не позволял пользователям комментировать их.

Денис Юдин
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дональд трамп сайт Джейсон Миллер
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