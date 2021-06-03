Сайт Трампа навсегда закрылся после месяца работы

Сайт бывшего президента США Дональда Трампа, на котором он предполагал общаться со сторонниками после бана в соцсетях, был закрыт менее чем через месяц после начала работы. Об этом заявил представитель Трампа Джейсон Миллер, сообщает CNBC.

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По словам Миллера, возобновление работы сайта не предполагается.

"Он был лишь вспомогательным средством для наших более широких усилий, над которыми мы работаем", – заявил представитель Трампа, отказавшись сообщить, о каких усилиях идет речь.

Открытый в начале мая сайт Трампа предполагал размещение комментариев, видео и фотографий Трампа, и не позволял пользователям комментировать их.

6 января 2021 года сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия (там шел церемониальный подсчет голосов выборщиков), сломали заградбарьеры и ворвались в здание. В округе Колумбия ввели комендантский час. Трамп призвал сторонников к спокойствию, но обвинил во всем оппонентов. В беспорядках погибли четыре человека, 52 были арестованы.

После событий в Капитолии аккаунты Трампа в соцсетях Twitter, Facebook и Instagram были заблокированы.

9 января Twitter объявил о вечном бане аккаунта Трампа.

Денис Юдин

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