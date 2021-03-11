Сенат США утвердил нового генерального прокурора

Сенат США утвердил федерального судью Меррика Гарланда в должности генерального прокурора США вчера, 10 марта, сообщает CNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Кандидатуру Гарланда поддержали 70 сенаторов, 30 проголосовали против.

Незадолго до утверждения Гарланд направил президенту США Джо Байдену письмо об отставке с должности главного судьи Апелляционного суда по округу Колумбия, которую он занимал 24 года.

В ближайшее время Гарланд столкнется с политическими вопросами в Министерстве юстиции, отмечет CNN. Он будет решать, следует ли министерству расследовать роль бывшего президента Дональда Трампа в штурме Капитолия его сторонниками в январе этого года. Еще один политический вопрос – федеральные расследования против сына Байдена Хантера.

"Президент ясно давал понять в каждом публичном заявлении до и после моего назначения, что решения о расследованиях будут оставлены на усмотрение Министерства юстиции", – заявил Гарланд и добавил, что именно по этой причине согласился взяться за работу генпрокурора.

В 2016 году на то время президент США Барак Обама выдвинул Гарланда на должность судьи Верховного суда, но республиканцы в Сенате заблокировали назначение.

Гарланд работал в федеральной апелляционной коллегии с 1997 года. До того, как стать судьей, он был федеральным прокурором, где помог добиться осуждения по делу о взрыве в Оклахома-Сити в апреле 1995 года. Он также был в команде, которая помогла добиться осуждения бывшего мэра округа Колумбия Мэрион Барри за хранение кокаина.

15 декабря 2020 года генпрокурор и министр юстиции США Уильям Барр подал в отставку.

6 января 2021 года Байден назвал Гарланда кандидатом на должность генпрокурора.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.