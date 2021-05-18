Северная Македония высылает российского дипломата
18.05.2021, 14:58
Иллюстративное фото (ЕРА)
Северная Македония высылает дипломата из России. Об этом сообщает makfax.com.mk.
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Сообщается, что посол РФ был вызван в Министерство иностранных дел Македонии 14 мая – ему была вручена нота о том, что дипломат должен покинуть страну в течение семи дней.
- 22 апреля Чехия заявила о высылке почти всех дипломатов России из страны после скандала с причастностью к взрывам на чешских военных складах ГРУ РФ.
- В знак солидарности с Чехией о высылке дипломатов РФ объявили Литва, Латвия, Эстония и Словакия.
- Позже Болгария также выслала российского диппредставителя.
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