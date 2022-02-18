"Шаг эскалации". В Госдепе думают над ответом России за высылку заместителя посла

Изгнание из России заместителя посла США Барта Гормана не имеет оснований и может быть расценено как шаг к эскалации, на который последует ответ. Об этом сказал представитель Госдепа США в комментарии CBS News.

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"Действия России против Гормана не были спровоцированы, и мы рассматриваем это как шаг эскалации и обдумываем наш ответ", — сказано в заявлении.

Представитель Госдепа, отвечая на вопрос об ответных действиях со стороны США, призвал Москву "прекратить безосновательную высылку американских дипломатов". Он добавил, что необходимо "продуктивно работать над восстановлением наших миссий".

По словам американского чиновника, сейчас "как никогда важно" наличие дипломатического персонала в США и России – "для облегчения связи между правительствами".

В МИД России подтвердили высылку Гормана. В российском ведомстве заявили, что это ответ на высылку из США советника-посланника посольства РФ в Вашингтоне в сентябре 2021 года.

17 февраля в посольстве США в Москве заявили о высылке заместителя посла – он отвечал за ключевые аспекты американо-российских отношений.

5 февраля 2021 года Россия выслала трех европейских дипломатов за поддержку Навального и участие в протестах.

Двоих российских дипломатов вышлют из Косово за угрозу национальной безопасности.

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Яна Катасонова

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