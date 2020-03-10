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Си Цзиньпин приехал в эпицентр коронавируса: что известно

Си Цзиньпин приехал в эпицентр коронавируса: что известно - Фото
Фото: ЕРА
10.03.2020, 08:59

Китайский лидер Си Цзиньпин впервые посетил мегаполис Ухань с начала вспышки коронавируса COVID-19

Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин cегодня прибыл с визитом в Ухань, откуда началось массовое распространение коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Синьхуа.

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Издание отмечает, что Си Цзиньпин направился в больницу "Хошэньшань" после того, как прибыл с целью проведения инспекции в Ухань.

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Он ознакомился с ситуацией, связанной с эксплуатацией больницы, приемом и лечением пациентов, защитными мерами для медработников, а также научными исследованиями для борьбы с эпидемией.

По состоянию на 10 марта, в мире зарегистрировано 114 452 лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом COVID-19, из них 4026  – летальные, выздоровели 64 169 человек. 

  • В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.
  • В Украине пока зафиксирован один случай заболевания COVID-19. В ВОЗ предупреждают: в стране может увеличиться количество случаев заражения коронавирусом. Но успокаивают: большинство людей легко переносят недуг.

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Арина Толина
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