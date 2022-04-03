Скоро на каждый российский танк в Украине будет 10 противотанковых комплексов – Блинкен

Скоро у ВСУ будет "10 противотанковых ракетных комплексов на каждый российский танк" на украинской территории. Об этом в эфире канала CNN заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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"Что мы пытаемся сделать по всем направлениям, – это убедиться в том, что у украинцев есть необходимые им системы, которые они могут использовать прямо сейчас", – сказал Блинкен.

При этом он не стал комментировать данные, что Вашингтон работает над тем, чтобы ВСУ получили танки советского образца из стран, где они находятся на вооружении.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал НАТО передать Украине "1% ваших самолетов и танков". Генсек Альянса Йенс Столтенберг ему почти сразу уклончиво ответил.

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Когда Блинкену задали вопрос о перспективе "сохранения Украиной нейтралитета между Западом и Россией" в рамках переговоров о прекращении войны, глава Госдепа США сообщил, что администрация Джо Байдена поддержит то, что хотят украинцы, чтобы сохранить свой суверенитет.

"Что касается будущего, то мы, союзники и партнеры, хотим убедиться, что делаем все возможное, чтобы это не повторилось, чтобы у Украины были средства для самообороны, для сдерживания дальнейшей российской агрессии. Поэтому мы рассмотрим все, что мы можем сделать для поддержки такого результата", – ответил он.

Страны Запада по-прежнему отказываются предоставлять Украине современные тяжелые системы ПВО/ПРО для защиты от российских самолетов и ракет. Также без этих систем, по данным ВВС Украины, будет крайне сложно вернуть захваченные РФ территории.

Сегодня, 3 апреля, Россия снова ударила ракетами по Василькову: люди там разбирали завалы и уже наводили порядок.

Вчера оккупанты уничтожили инфраструктуру Кременчугского НПЗ.

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Евгений Пилипенко

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