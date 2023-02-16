Словакия. Из-за проблем с таможней РСЗО и САУ Запада везут на ремонт окольными путями – SZ

Из-за "таможенного спора" со Словакией произошли значительные задержки в ремонте реактивных установок залпового огня и самоходных артиллерийских установок в Германии, которые Запад ранее передал Украине. Об этом со ссылкой на источники пишет немецкое издание Suddeutsche Zeitung.

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Помимо САУ PzH 2000, речь идет о ремонте нескольких ракетных установок MARS II, уточнили журналисты. По их данным, поврежденная техника "неделями стояла на украинско-словацкой границе, и в конце концов ее пришлось переправить в Германию через Польшу".

"Ракетным установкам, используемым в Украине, приходится преодолевать крюк в 2000 км для ремонта, потому что немецкий ремонтный центр в Словакии недоступен из-за бюрократии. Теперь решение близко", – говорится в статье.

Ремонтный центр располагается в пригороде Михаловце в 25 км от границы с Украиной на ужгородском направлении. Он создан по межправительственной договоренности Германии и Словакии. Центр находится в ведении оружейной компании KNDS, но финансируется правительством. Он должен обслуживать также зенитные установки Gepard, БМП Marder и танки Leopard.

Причина проблем в том, что правительство в Братиславе считает, что за ввоз из Украины необходимо платить таможенные пошлины.

Словакия интерпретирует европейские таможенные правила таким образом, что пошлины должны быть уплачены за импорт из Украины (не входящей в ЕС), ремонт в стране ЕС с новыми деталями и возврат в Украину. Следовательно, в процессе ремонта будут задействованы большие суммы денег.

Издание пишет, что после переговоров между министром обороны ФРГ Борисом Писториусом и его словацким коллегой Ярославом Надь "вырисовывается решение". KNDS и словацкой фирме Konštrukta, вероятно, все же придется заключить контракт: это потребуется для определения таможенных льгот для этого особого случая во время войны.

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