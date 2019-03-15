Смотритель мечети Линвуд смог обезоружить стрелка - свидетель

Сеид Мажаруддин (фото - скриншот видео)

Смотритель мечети Линвуд в новозеландском Крайстчерче смог обезоружить нападавшего и пытался его преследовать. Об этом очевидец бойни Сеид Мажаруддин рассказал изданию New Zealand Herald.

Мажаруддин находился в мечети Линвуд, когда услышал первые выстрелы. Люди начали кричать, он попытался спрятаться. Стрелок вошел через главный вход и сразу открыл огонь по людям, которые сидели и молились у входа.

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У стрелка было защитное снаряжение, шлем и куртка военного образца, отметил Мажаруддин. Несмотря на это, молодой человек, который обычно присматривает за мечетью, набросился на стрелка и отобрал его винтовку. "Он побежал за ним, но в машине того ждали люди, и стрелок скрылся", - рассказал свидетель.

Сегодня, 15 марта около 13:00-13:45 дня произошла стрельба в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч. Число убитых достигло 49 человек, еще 48 ранены. Подавляющее большинство погибших - жертвы расстрела в мечети Аль-Нур. Задержаны четверо подозреваемых, одна их них - женщина. Один из стрелков стримил видео расстрела в соцсети.

Кроме того, полиция утверждает, что задержанный оставил "манифест" на несколько десятков страниц: там он признается в ненависти к иммигрантам и анонсирует теракт. Facebook удалил страницу этого человека, однако, пока она была доступна, там можно было увидеть фото с неонацистской символикой.

СМИ ранее назвали стрелка Брентоном Таррантом. Полиция пока не называет никаких имен.