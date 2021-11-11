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Снайперские винтовки и гранатометы: Польша показала видео беларуских силовиков на границе

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2021, 10:28
Снайперские винтовки и гранатометы: Польша показала видео беларуских силовиков на границе - Фото
Беларуский силовики на границе (Скриншот с видео Минобороны Польши)

Силовики режима беларуского диктатора Александра Лукашенко стоят на границе с Польшей с винтовками и ручными противотанковыми гранатометами. Соответствующее видео опубликовало Министерство обороны Польши в Twitter.

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"Демонстрация силы со стороны беларусов. Некоторые из солдат специально показываются со снайперскими винтовками и гранатометами", – сказано в сообщении.

На опубликованных кадрах люди в форме стоят с оружием вдоль колючей проволоки в нескольких метрах друг от друга.

СПРАВКА. С начала лета режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Все три страны ввели режим чрезвычайного положения. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".
  • Польские военные отбили одну из попыток прорыва границы, однако беларуские силовики привели к границе новых мигрантов, те повалили часть колючей проволоки и начали скандировать: "Германия". Польские военные не пропускали мигрантов живым щитом. Нелегалы разбили палаточный лагерь на границе.
  • Вчера из-за миграционного кризиса состоялось заседание СНБО. Украина решила укрепить границу Нацполицией, Нацгвардией, усилить присутствие пограничников и провести учения теробороны.

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Оксана Житнюк
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граница польша беларусь мигранты александр лукашенко рпг винтовка
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