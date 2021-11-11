Снайперские винтовки и гранатометы: Польша показала видео беларуских силовиков на границе

Силовики режима беларуского диктатора Александра Лукашенко стоят на границе с Польшей с винтовками и ручными противотанковыми гранатометами. Соответствующее видео опубликовало Министерство обороны Польши в Twitter.

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"Демонстрация силы со стороны беларусов. Некоторые из солдат специально показываются со снайперскими винтовками и гранатометами", – сказано в сообщении.

На опубликованных кадрах люди в форме стоят с оружием вдоль колючей проволоки в нескольких метрах друг от друга.

Projekcja sily ze strony Bialorusinow. Niektorzy z zolnierzy specjalnie daja sie nagrywac z karabinami snajperskimi i granatnikami. pic.twitter.com/L9EIbNVACt Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 10, 2021

Польские военные отбили одну из попыток прорыва границы, однако беларуские силовики привели к границе новых мигрантов, те повалили часть колючей проволоки и начали скандировать: "Германия". Польские военные не пропускали мигрантов живым щитом. Нелегалы разбили палаточный лагерь на границе.

Вчера из-за миграционного кризиса состоялось заседание СНБО. Украина решила укрепить границу Нацполицией, Нацгвардией, усилить присутствие пограничников и провести учения теробороны.

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Оксана Житнюк

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