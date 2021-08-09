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США и Британия ввели новые санкции против Беларуси

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2021, 17:16
США и Британия ввели новые санкции против Беларуси - Фото
Александр Лукашенко (фото - LIGA.net)

Великобритания ввела санкции против Беларуси. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

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Ограничительные меры затрагивают калийную и нафтовопродуктовую отрасли Беларуси. Кроме того, британское правительство ввело санкции в отношении товаров и технологий двойного назначения.

Соединенное Королевство объявило о запрете на покупку ценных бумаг и финансовых инструментов, выданных государственными банками и властями Беларуси. Также режиму Лукашенко запретили выдавать кредиты. 

Среди лиц, попавших под британские санкции - Михаил Гуцериев, российский олигарх, проживающий в Великобритании и имеющий близкие отношения с Лукашенко. Ранее The Telegraph писало, что Гуцериев избежал санкций Соединенного Королевства за поддержку режима.

Также под ограничения от Британии попали: Лукашенко, его сын Виктор Лукашенко, глава Администрации президента Беларуси Игорь Сергеенко, глава КГБ республики Иван Тертель, 
министр обороны страны Виктор Хренин, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, глава МВД Иван Кубраков.

Кроме того, Соединенные Штаты ввели санкции против Виктора Лукашенко, который является главой Олимпийского комитета страны, передает France 24

Последние санкции направлены против ключевых институтов и сторонников Лукашенко, включая Беларуский национальный олимпийский комитет, лидеров бизнеса и такие компании, как частный Беларуский банк. Среди прочего, в санкции лист США попало и предприятие Беларуськалий.

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Станислав Стороженко
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