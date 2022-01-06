США назвали "безумием" заявления из РФ о причастности Вашингтона к протестам в Казахстане

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что "существуют российские безумные заявления" о том, что за массовыми протестами в Казахстане вроде бы стоят США. Во время брифинга она отметила, что это "часть стандартного российского учебника по дезинформации, который многое видел за последние годы".

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Псаки добавила, что США наблюдают за происходящими событиями в Казахстане. Она призвала протестующих "выражаться мирно", а власть — быть сдержанной.

Представитель Госдепа Нед Прайс тоже выразил обеспокоенность ситуацией. В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, он подчеркнул, что США "осуждают акты насилия и уничтожение имущества".

"Мы просим всех казахстанцев уважать и защищать конституционные институции, права человека и свободу СМИ, в том числе путем восстановления интернет-сервиса. Мы призываем все стороны найти мирное решение чрезвычайного положения", — добавил он.

Вчера, 5 января, ряд российских СМИ выпустили новости со ссылкой на "экспертов", заявивших, что ситуация в Казахстане выгодна США перед переговорами с Россией.

Марина Тищенко

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