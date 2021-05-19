США ответили Эрдогану. Призвали не подстрекать насилие

Госдеп США осудил и назвал "антисемитскими" последние заявления президента Турции Реджепа Эрдогана, не уточнив, о каких именно высказываниях идет речь. США призывают его и руководство Турции воздержаться "от подстрекательских заявлений", говорится в сообщении на сайте ведомства.

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"США решительно осуждают недавние антисемитские высказывания президента Эрдогана в адрес еврейского народа и считают их достойными осуждения", – говорится в сообщении.

В Госдепе призвали Эрдогана и других руководителей Турции "воздерживаться от подстрекательских высказываний, которые могут спровоцировать дальнейшее насилие".

Там также призвали Турцию "присоединиться к США в работе по прекращению конфликта". В Госдепе не написали, о каком именно конфликте идет речь – вероятно, об эскалации палестино-израильского в секторе Газы.

Американское внешнеполитическое ведомство также пишет, что США "глубоко привержены борьбе с антисемитизмом во всех его формах, серьезно относятся к насилию, часто сопровождающему антисемитизм, и опасной лжи, которая его скрывает".

С начала мая в секторе Газы наблюдается эскалация израильско-палестинского конфликта. Исламистская группировка ХАМАС выпускает по Израилю ракеты, большинство из которых перехватывает система ПРО Железный купол, Израиль в ответ наносит удары по сектору Газы. В результате эскалации погибли более 200 человек.

17 мая Эрдоган призвал "преподать Израилю мощный урок" за Газу, а 18-го заявил что президент США Байден "окровавленными руками пишет историю нападения на Газу".

США трижды с 10 мая заблокировали заявления Совета Безопасности ООН с призывом прекратить насилие между Палестиной и Израилем. Автор заявления – Китай, геополитический противник Вашингтона.

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Марк Сировой

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