США пока не нашли свой беспилотник в Черном море

США пока не обнаружили свой беспилотник в Черном море, куда он упал после вчерашнего инцидента в воздухе с российскими истребителями. Об этом в комментарии CNN сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

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"Я не уверен, что мы сможем его достать. Я имею в виду, что в месте, где он упал в Черном море, слишком большая глубина. Мы все еще оцениваем, можно ли как-то попробовать его достать", — сказал Кирби.

Он добавил, что США "сделали все возможное, чтобы свести к минимуму любую разведывательную ценность" дрона.

При этом Кирби не смог сказать, удалось ли России извлечь обломки аппарата.

14 марта российский истребитель Су-27 повредил винт разведывательного дрона США MQ-9 Reaper над Черным морем, дрон упал в международных водах.

В Белом доме заявили, что перехват Россией американского беспилотника был "опасным" и "непрофессиональным", США продолжат летать над Черным морем.

В Минобороны страны-агрессора говорят, что российские истребители "не вступали в контакт" с беспилотным летательным аппаратом и он якобы упал сам.

В Пентагоне заявляют, что столкновение американского беспилотника с российским самолетом "вероятно, повредило" последний. Также в Минобороны США говорят, что Россия "не получила" дрон.

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Вадим Ребрина

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