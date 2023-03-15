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США пока не нашли свой беспилотник в Черном море

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2023, 14:10
США пока не нашли свой беспилотник в Черном море - Фото
Джон Кирби (Фото - скриншот из видеотрансляции)

США пока не обнаружили свой беспилотник в Черном море, куда он упал после вчерашнего инцидента в воздухе с российскими истребителями. Об этом в комментарии CNN сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

"Я не уверен, что мы сможем его достать. Я имею в виду, что в месте, где он упал в Черном море, слишком большая глубина. Мы все еще оцениваем, можно ли как-то попробовать его достать", — сказал Кирби.

Он добавил, что США "сделали все возможное, чтобы свести к минимуму любую разведывательную ценность" дрона.

При этом Кирби не смог сказать, удалось ли России извлечь обломки аппарата.

  • 14 марта российский истребитель Су-27 повредил винт разведывательного дрона США MQ-9 Reaper над Черным морем, дрон упал в международных водах.
  • В Белом доме заявили, что перехват Россией американского беспилотника был "опасным" и "непрофессиональным", США продолжат летать над Черным морем.
  • В Минобороны страны-агрессора говорят, что российские истребители "не вступали в контакт" с беспилотным летательным аппаратом и он якобы упал сам.
  • В Пентагоне заявляют, что столкновение американского беспилотника с российским самолетом "вероятно, повредило" последний. Также в Минобороны США говорят, что Россия "не получила" дрон. 

Читайте также: В Сенате США призвали Путина не провоцировать "непреднамеренную эскалацию"

Вадим Ребрина
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дрон беспилотник су-27 MQ-9
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