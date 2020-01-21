Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

США присоединяются к инициативе высадки 1 трлн деревьев - Трамп

США присоединяются к инициативе высадки 1 трлн деревьев - Трамп - Фото
Дональд Трамп (Фото: ЕРА)
21.01.2020, 16:32

Себя президент США назвал "поклонником окружающей среды"

Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты присоединятся к инициативе "Один триллион деревьев", объявленной на Всемирном экономическом форуме в Давосе, поскольку мировые лидеры стремятся бороться с изменением климата. Об этом пишет The Hill.

"Мы стремимся сохранить величие Божьего творения и естественную красоту нашего мира", - сказал Трамп, добавив, что США "продолжат демонстрировать сильное лидерство в восстановлении, выращивании и улучшении менеджмента нашими деревьями и лесами".

Объявление Трампа вызвало продолжительные аплодисменты. Это послание контрастировало с заявлениями других мировых лидеров, которые говорили об изменении климата и глобальном сотрудничестве.

Изменение климата было центральной проблемой форума. Инициатива по высадке триллиона деревьев последовала за замечаниями экологов в прошлом году о том, что посадка 1,2 триллиона деревьев может нейтрализовать выбросы углекислого газа.

Издание пишет, что Трампа неоднократно спрашивали на встречах с иностранными лидерами о его взглядах на изменение климата и окружающую среду. Сегодня он объявил, что он "очень большой поклонник окружающей среды", а ранее сказал журналистам, что уже не считает изменение климата обманом.

  • 17-летняя эко-активистка Грета Тунберг заявила на международном форуме в Давосе, что несмотря на многие разговоры об изменениях климата, ситуация никак не изменилась.
  • С 1971 года мировые лидеры бизнеса, политики и общественные деятели посещают раз в году Давос, где обсуждают ближайшее будущее мировой экономики и координируют коллективную стратегию, чтобы "улучшить мир".
Напишите нам
США дональд трамп деревья давос 2020
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 