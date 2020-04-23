США призвали Китай навсегда закрыть рынки, где продают летучих мышей

Майкл Помпео (фото - ЕРА)

Чтобы предотвратить в будущем возможное заражение людей опасными инфекциями вроде нового коронавируса, Китай должен навсегда закрыть "дикие" рынки, где незаконно продают экзотических животных. К этому власти КНР призвал госсекретарь США Майкл Помпео, пишет Reuters.

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Глава Госдепартамента сослался на связь между такими рынками и зоонозными инфекциями, возбудители которых паразитируют в организме определенных видов животных, для которых те являются естественным резервуаром.

Считается, пишет агентство, что пандемия коронавируса SARS-CoV-2 пошла с рынка в городе Ухань в конце 2019 года.

"Учитывая тесную связь между нелегальной торговлей представителями дикой фауны на таких рынках и зоонозными заболеваниями, США призвали КНР навсегда закрыть "влажные" рынки и все те рынки, где продают таких животных", - заявил Помпео.

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В начале апреля прореспубликанский канал США Fox News сообщил, что китайские дикие рынки, где свободно продавали летучих мышей, ящериц, змей и рыбу, после спала эпидемии коронавируса в КНР частично открывают снова.

Тогда же в Организации объединенных наций призвали запретить такие ранки, чтобы избежать пандемий в будущем.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

В ВОЗ заявили , что вакцина вряд ли появится раньше, чем через год.

, что вакцина вряд ли появится раньше, чем через год. На утро 22 апреля в Украине выявлено 6522 случая , 174 человека умерли, 424 выздоровели.

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