США провалили вторую попытку испытать новую сверхзвуковую ракету
30.07.2021, 14:39
AGM-183A (Фото - The Drive)
Вторая попытка провести летные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A потерпела неудачу. Об этом пишет The Drive.
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Сообщается, что в отличие от первого испытания ракета отделилась от бомбардировщика B-52H, однако ее ракетный двигатель не сработал.
"Военно-воздушные силы настаивают на том, что этот неудачный запуск по-прежнему предоставил ценные данные испытаний", – пишут журналисты.
Ускоритель, который не сработал, предназначен для смещения AGM-183A на необходимую высоту и скорость. Гиперзвуковые возможности ракеты могут достигать выше 5 махов, пишет издание.
СПРАВКА. AGM-183 ARRW – перспективная гиперзвуковая ракетная система для использования ВВС США. Разработку ведет компания Lockheed Martin, ракета построена по принципу гиперзвукового глайдера, который будет достигать максимальной скорости 20 махов благодаря ракетному ускорителю. Предназначена для поражения сухопутных целей, кораблей и быстро меняющих положение целей.
- В марте 2020 года Пентагон заявил об успешных испытаниях гиперзвукового оружия.
- В октябре 2020-го Россия испытала гиперзвуковую ракету "Циркон".
- В том же месяце в США заявили о готовности разместить гиперзвуковые ракеты в Европе для сдерживания России.
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