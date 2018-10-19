США решили закрыть для палестинцев консульство в Иерусалиме

Белый дом

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Теперь делами палестинцев будет заниматься новый департамент при объединенном посольстве и генконсульстве США в Израиле

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Консульство США в Иерусалиме, которое отвечает за связи с палестинцами, будет закрыто. Его функции теперь будет выполнять специальный департамент в американском посольстве в Израиле. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.

"После открытия посольства США в Иерусалиме 14 мая мы планируем объединить его с генконсульством в единую дипмиссию. Это повысит эффективность нашей работы", - сказано в заявлении.

Также в США отмечают, что при посольстве будет создан департамент по делам палестинцев: "мы и дальше в полном объеме будем проводить работу с палестинцами в секторе Газа".

Особо подчеркивается, что закрытие консульства не означает изменение проводимой политики США на западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. "Как заявил президент Дональд Трамп в декабре прошлого года, США не будет вмешиваться в пересмотр статуса региона а также изменение его границ", - говорится в сообщении.

Ранее, несмотря на протесты палестинцев на границе сектора Газы с Израилем, США официально открыли свое посольство в Иерусалиме. Вашингтону это обошлось в $400 тыс. В Палестине не согласны с переносом посольства из Тель-Авива в Иерусалим: страна из-за этого подала против США иск в Международный суд ООН.