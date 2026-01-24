Стармер назвал заявления Трампа о союзниках в Афганистане "ужасными" и "оскорбительными"

Британский премьер заявил, что извинился бы, если бы сказал эти слова о союзниках

Кир Стармер (Фото: Andy Rain/EPA)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер раскритиковал заявление президента США Дональда Трампа относительно того, что союзники якобы были в стороне во время боевых действий в Афганистане. Об этом сообщило агентство Reuters.

Стармер назвал заявление Трампа о том, что европейские войска якобы не находились на передовой в Афганистане, "оскорбительными" и "ужасными", присоединившись к критике со стороны других европейских чиновников и ветеранов.

"Я считаю заявления президента Трампа оскорбительными и, честно говоря, ужасными, и меня не удивляет, что они причинили такую боль близким тех, кто погиб или получил ранения", – сказал Стармер.

На вопрос о том, будет ли он требовать извинений от американского президента, премьер Британии ответил: "Если бы я так оговорился или сказал эти слова, я бы, безусловно, извинился".

В Афганистане Британия потеряла 457 военнослужащих погибшими. В течение нескольких самых напряженных лет войны она возглавляла союзническую кампанию в Гильменде, крупнейшей и самой ожесточенной провинции Афганистана, а также воевала как главный союзник США на поле боя в Ираке.

Заявления Стармера были на удивление резкими как для лидера, который обычно избегает прямой критики Трампа на публике.

В четверг Трамп заявил в эфире Fox Business Network, что Соединенным Штатам "никогда не был нужен" Альянс, а также обвинил союзников в том, что они "находились вдали от линии фронта" в Афганистане.

Его заявления еще больше обострили и без того напряженные отношения с европейскими союзниками после того, как он использовал Всемирный экономический форум в Давосе, чтобы вновь заявить о своем интересе к приобретению Гренландии.

Британский принц Гарри, который служил в Афганистане, также высказал свое мнение: "Эти жертвы заслуживают того, чтобы о них говорили правдиво и с уважением".