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Столтенберг после саммита НАТО: Альянс активизирует практическую поддержку Украины

14.06.2021, 18:47
Столтенберг после саммита НАТО: Альянс активизирует практическую поддержку Украины - Фото
Йенс Столтенберг (фото - пресс-служба NATO)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после саммита Альянса в Брюсселе заявил, что НАТО "активизирует практическую поддержку Украины". Об этом он сказал во время брифинга. 

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"НАТО поддерживает Украину. Мы предоставляем политическую поддержку, обеспечим поддержку практическую. Мы активизируем практическую поддержку в рамках контекста НАТО, но также на двухсторонней основе. Это делают различные страны НАТО. Мы активизируем нашу деятельность для того, чтобы помочь Украине и Грузии, окажем им помощь в проведении реформ по пути интеграции", – сказал Столтенберг.

По словам генсека Альянса, он с премьер-министром Канады Джастином Трюдо говорил о том, что многие страны готовы предоставить двухстороннюю помощь Украине.

Кроме того, он отметил, что вопрос вступления Украины в НАТО не зависит от России – это решают только Киев и страны-участники Альянса.

  • Украина ожидала, что на саммите НАТО 14 июня будет рассмотрен вопрос предоставления плана действий по членству в альянсе (ПДЧ).

Читайте также: Украина доказывает, что готова быть в НАТО больше, чем большинство стран ЕС – Зеленский 

Станислав Стороженко
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нато йенс столтенберг
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