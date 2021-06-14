Столтенберг после саммита НАТО: Альянс активизирует практическую поддержку Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после саммита Альянса в Брюсселе заявил, что НАТО "активизирует практическую поддержку Украины". Об этом он сказал во время брифинга.

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"НАТО поддерживает Украину. Мы предоставляем политическую поддержку, обеспечим поддержку практическую. Мы активизируем практическую поддержку в рамках контекста НАТО, но также на двухсторонней основе. Это делают различные страны НАТО. Мы активизируем нашу деятельность для того, чтобы помочь Украине и Грузии, окажем им помощь в проведении реформ по пути интеграции", – сказал Столтенберг.

По словам генсека Альянса, он с премьер-министром Канады Джастином Трюдо говорил о том, что многие страны готовы предоставить двухстороннюю помощь Украине.

Кроме того, он отметил, что вопрос вступления Украины в НАТО не зависит от России – это решают только Киев и страны-участники Альянса.

Украина ожидала, что на саммите НАТО 14 июня будет рассмотрен вопрос предоставления плана действий по членству в альянсе (ПДЧ).

Основная часть брюссельского саммита НАТО, который запланирован на понедельник 14 июня, продлится всего 2,5 часа – он пройдет без Украины. В заседании рабочей группы впервые в качестве президента США примет участие Джо Байден.

В конце весны 2021 года президент Зеленский "заочно" раскритиковал НАТО и рассказал о плане обеспечения безопасности Украины.

В Офисе президента говорят, что Украина осуществила все необходимые шаги для получения плана действий по членству в НАТО - заместитель генсека блока Мирча Джоанэ заявил, что консенсуса по вопросу предоставления Украине плана действий по членству в НАТО среди стран-участников Альянса пока нет.

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Станислав Стороженко

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