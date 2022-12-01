UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Столтенберга спросили, не пора ли бить по авиабазам России. Генсек НАТО – "не нам решать"

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2022, 14:44
Столтенберга спросили, не пора ли бить по авиабазам России. Генсек НАТО –
Йенс Столтенберг (фото - пресс-служба НАТО)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что Альянс не является стороной в войне России против Украины, когда ему сказали на конференции в Берлине, что ПВО для Украины – это хорошо, однако "нужно ли нам поражать не только летящие ракеты, но и места, откуда они летят?"

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"У нас нет войск, и нет присутствия в воздухе Украины. Что делает НАТО, так это то, что мы поддерживаем Украину в ее праве на самооборону, праве, которое закреплено в Уставе ООН", – ответил он.

Далее Столтенберг напомнил, сколько различного оружия и боеприпасов союзники уже передали Украине, "похвалил и воздал должное" Германии за то, что она является одним из основных доноров военной помощи ВСУ.

Генсек НАТО отметил, что поставки Украине "имели огромное значение на местах" и "дали возможность оттеснить российские войска".

Читайте также: ПВО Украины пытаются истощить ракетами со стертыми номерами – ГШ

"Не нам решать", – добавил он, не уточняя, что имеет в виду: то ли то, что Украине решать, куда и чем бить, то ли то, что решение о предоставлении определенных дальнобойных вооружений принимает не НАТО, а правительства стран.

Важно то, отметил Столтенберг, "что мы даем украинцам возможность защищать себя", а "послание союзников по НАТО состоит в том, что мы будем поддерживать, наращивать усилия и обеспечивать, чтобы Украина получала оружие, боеприпасы, и что мы готовы поддерживать их столько, сколько потребуется".

  • 28 ноября 2022 года секретарь СНБО Данилов заявил, что "самое эффективное решение энергетической проблемы Украины – ракеты дальностью 800 и более км, что позволит значительно сэкономить на генераторах".
  • США до сих пор не дают добро на поставки ВСУ ATACMS – ракетных комплексов с дальностью поражения до 300 км.
  • 29 ноября глава МИД Латвии Ринкевичс заявил, что Украина должна получить возможность наносить удары по аэродромам и военным объектам на территории РФ.
  • Ранее  министр обороны Резников сообщил, что армия России нанесла 16 000 ракетных ударов по Украине. По его словам, 97% из 16 000 атак были нацелены против гражданских целей.

Читайте также: Суровикин запретил разгрузку-погрузку ВС РФ на ж/д менее чем в 100 км от ВСУ – Генштаб

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война геополитика нато ракетный удар йенс столтенберг
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 