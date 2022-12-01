Столтенберга спросили, не пора ли бить по авиабазам России. Генсек НАТО – "не нам решать"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что Альянс не является стороной в войне России против Украины, когда ему сказали на конференции в Берлине, что ПВО для Украины – это хорошо, однако "нужно ли нам поражать не только летящие ракеты, но и места, откуда они летят?"

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"У нас нет войск, и нет присутствия в воздухе Украины. Что делает НАТО, так это то, что мы поддерживаем Украину в ее праве на самооборону, праве, которое закреплено в Уставе ООН", – ответил он.

Далее Столтенберг напомнил, сколько различного оружия и боеприпасов союзники уже передали Украине, "похвалил и воздал должное" Германии за то, что она является одним из основных доноров военной помощи ВСУ.

Генсек НАТО отметил, что поставки Украине "имели огромное значение на местах" и "дали возможность оттеснить российские войска".

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"Не нам решать", – добавил он, не уточняя, что имеет в виду: то ли то, что Украине решать, куда и чем бить, то ли то, что решение о предоставлении определенных дальнобойных вооружений принимает не НАТО, а правительства стран.

Важно то, отметил Столтенберг, "что мы даем украинцам возможность защищать себя", а "послание союзников по НАТО состоит в том, что мы будем поддерживать, наращивать усилия и обеспечивать, чтобы Украина получала оружие, боеприпасы, и что мы готовы поддерживать их столько, сколько потребуется".

28 ноября 2022 года секретарь СНБО Данилов заявил, что "самое эффективное решение энергетической проблемы Украины – ракеты дальностью 800 и более км, что позволит значительно сэкономить на генераторах".

США до сих пор не дают добро на поставки ВСУ ATACMS – ракетных комплексов с дальностью поражения до 300 км.

29 ноября глава МИД Латвии Ринкевичс заявил, что Украина должна получить возможность наносить удары по аэродромам и военным объектам на территории РФ.

Ранее министр обороны Резников сообщил, что армия России нанесла 16 000 ракетных ударов по Украине. По его словам, 97% из 16 000 атак были нацелены против гражданских целей.

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Євген Пилипенко

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