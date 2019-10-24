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Суд обязал Госдеп США обнародовать переписку с Джулиани

Суд обязал Госдеп США обнародовать переписку с Джулиани - Фото
Рудольф Джулиани (фото - ЕРА)
24.10.2019, 15:51

По мнению судьи, переписка топ-чиновников с Джулиани может быть открыта, поскольку он не является госслужащим

Вчера, 23 октября, федеральный судья дал Государственному департаменту США 30 дней для того, чтобы обнародовать записи, связанные с Украиной, сообщает CNN.

Прежде всего речь идет об общении между госсекретарем Майклом Помпео и другими должностными лицами и личным адвокатом президента США Рудольфом Джулиани.

Такое решение судья Кристофер Купер принял в ответ на иск организации American Oversight.

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"Судья отметил переписку с Руди Джулиани как наиболее подходящую для обнародования. Почему? Потому что он (Джулиани - ред.) не работает на правительство", - сказал репортерам после слушаний исполнительный директор American Oversight Остин Эверс.

American Oversight требует от Госдепартамента обнародовать переписку, связанную с возможными попытками давить на Украину, а также с отзывом экс-посла США в Украине Мари Йованович.

Справка. В начале сентября СМИ США написали, что Трамп хотел вынудить президента Зеленского помочь ему с гонкой-2020 через расследование против сына Байдена Хантера, который якобы связан с коррупцией в газовой компании из Украины. Некоторые чиновники увязали заморозку помощи Украине именно с этим. LIGA.net ведет хронику "Украиногейта". Демократы добиваются импичмента Трампа. Эта запутанная история - максимально доступно.

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Руди Джулиани Майк Помпео импичмент
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