Суд в США приостановил запрет администрации Трампа на прием иностранцев в Гарвард

Слушания по делу продолжатся 27 и 29 мая. Администрация Трампа может обжаловать решение суда

Фото: ЕРА/SARAH YENESEL

23 мая судья в США Эллисон Берроуз приостановила решение администрации Дональда Трампа, которое запрещало Гарварду принимать иностранных студентов. Об этом сообщает Reuters.

Берроуз приостановила решение администрации Трампа на две недели.

Это произошло после того, как министр внутренней безопасности Кристи Ноэм заявила: чтобы сохранить лицензию, университет должен за 72 часа передать правительству записи об иностранных студентах – включая видео или аудио с их протестов за последние пять лет.

В ответ Гарвард подал в суд в Бостоне. Университет считает, что действия Трампа – это нарушение Конституции и попытка давить на академическую свободу. Гарвард обвиняет власти в попытке контролировать то, что преподают и как ведут себя студенты.

Руководство заведения предупреждает, что без лицензии придется отменить прием тысяч иностранных студентов, а это, в свою очередь, нарушит работу программ, исследовательских лабораторий, клиник и курсов буквально за несколько дней до выпуска. Сейчас иностранцы составляют более четверти всех студентов – около 6800 человек.

Президент Гарварда Алан Гарбер назвал решение властей актом мести за то, что университет отказался подчиниться. Он подчеркнул, что администрация уже не впервые оказывает давление из-за позиции заведения.

Слушания по делу продолжатся 27 и 29 мая. Администрация Трампа может оспорить решение суда.

14 апреля 2025 года сообщалось, что группа американских профессоров подала в суд на администрацию Трампа из-за угрозы задержать $8,7 млрд федерального финансирования Гарвардского университета.

17 апреля Ноэм объявила об отмене двух грантов на общую сумму более $2,7 млн, выделенных Гарвардскому университету.

21 апреля Гарвард подал в суд на администрацию Трампа из-за многомиллиардных сокращений финансирования исследований университета.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм приказала прекратить действие сертификации по Программе обмена студентов Гарвардского университета с 2025-2026 учебного года.

23 мая стало известно, что Гарвардский университет подал в суд на администрацию Трампа.