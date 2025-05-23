Суд у США призупинив заборону адміністрації Трампа на приймання іноземців до Гарварду

Слухання у справі продовжаться 27 і 29 травня. Адміністрація Трампа може оскаржити рішення суду

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23 травня суддя в США Еллісон Берроуз тимчасово зупинила рішення адміністрації Дональда Трампа, яке забороняло Гарварду приймати іноземних студентів. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Берроуз призупинила рішення адміністрації Трампа на два тижні.

Це сталося після того, як міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем заявила: щоб зберегти ліцензію, університет має за 72 години передати уряду записи про іноземних студентів – включно з відео або аудіо з їхніх протестів за останні п’ять років.

У відповідь Гарвард подав до суду в Бостоні. Університет вважає, що дії Трампа – це порушення Конституції й спроба тиснути на академічну свободу. Гарвард звинувачує владу в намаганні контролювати те, що викладають і як поводяться студенти.

Керівництво закладу попереджає, що без ліцензії доведеться скасувати приймання тисяч іноземних студентів, а це, своєю чергою, порушить роботу програм, дослідницьких лабораторій, клінік і курсів буквально за кілька днів до випуску. Зараз іноземці становлять понад чверть усіх студентів – близько 6800 осіб.

Президент Гарварду Алан Гарбер назвав рішення влади актом помсти за те, що університет відмовився підкоритися. Він наголосив, що адміністрація вже не вперше чинить тиск через позицію закладу.

Слухання у справі продовжаться 27 і 29 травня. Адміністрація Трампа може оскаржити рішення суду.

14 квітня 2025 року повідомлялося, що група американських професорів подала до суду на адміністрацію Трампа через погрозу затримати $8,7 млрд федерального фінансування Гарвардського університету.

17 квітня Ноем оголосила про скасування двох грантів на загальну суму понад $2,7 млн, виділених Гарвардському університету.

21 квітня Гарвард подав до суду на адміністрацію Трампа через багатомільярдні скорочення фінансування досліджень університету.

Міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем наказала припинити дію сертифікації за Програмою обміну студентів Гарвардського університету з 2025-2026 навчального року.

23 травня стало відомо, що Гарвардський університет подав до суду на адміністрацію Трампа.