Сюр. В американской семье подрались из-за туалетной бумаги – дефицит

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В штате Калифорния 26-летний мужчина устроил драку с матерью - она отказывалась выдавать ему новый рулон туалетной бумаги, заявив, что во время эпидемии коронавируса "это слишком дефицитный товар". Об этом сообщает CNN.

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В результате сын ударил мать, после чего та вызвала полицию. Прибывшим правоохранителям женщина объяснила, что сын в последнее время "использует слишком много туалетной бумаги", которая сейчас в дефиците, а власти не рекомендуют жителям выходить из дома - даже в магазины.

Мужчину арестовали, потерпевшая от госпитализации отказалась. В местной полиции заявили, что это первый случай ареста в их практике "из-за туалетной бумаги".

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17 февраля 2020 года в Гонконге из-за коронавируса украли 600 рулонов туалетной бумаги.

5 апреля Дональд Трамп посоветовал американцам готовиться к двум самым тяжелым неделям эпидемии коронавируса.

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