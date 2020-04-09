Сюр. В американской семье подрались из-за туалетной бумаги – дефицит

В штате Калифорния 26-летний мужчина устроил драку с матерью - она отказывалась выдавать ему новый рулон туалетной бумаги, заявив, что во время эпидемии коронавируса "это слишком дефицитный товар". Об этом сообщает CNN.
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В результате сын ударил мать, после чего та вызвала полицию. Прибывшим правоохранителям женщина объяснила, что сын в последнее время "использует слишком много туалетной бумаги", которая сейчас в дефиците, а власти не рекомендуют жителям выходить из дома - даже в магазины.
Мужчину арестовали, потерпевшая от госпитализации отказалась. В местной полиции заявили, что это первый случай ареста в их практике "из-за туалетной бумаги".
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