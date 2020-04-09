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Сюр. В американской семье подрались из-за туалетной бумаги – дефицит

Сюр. В американской семье подрались из-за туалетной бумаги – дефицит - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
09.04.2020, 11:48

Калифорниец требовал от матери новый рулон туалетной бумаги, которая стала дефицитом в период эпидемии коронавируса. Та отказала. Случилась потасовка.

В штате Калифорния 26-летний мужчина устроил драку с матерью - она отказывалась выдавать ему новый рулон туалетной бумаги, заявив, что во время эпидемии коронавируса "это слишком дефицитный товар". Об этом сообщает CNN.

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В результате сын ударил мать, после чего та вызвала полицию. Прибывшим правоохранителям женщина объяснила, что сын в последнее время "использует слишком много туалетной бумаги", которая сейчас в дефиците, а власти не рекомендуют жителям выходить из дома - даже в магазины.

Мужчину арестовали, потерпевшая от госпитализации отказалась. В местной полиции заявили, что это первый случай ареста в их практике "из-за туалетной бумаги".

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  • 17 февраля 2020 года в Гонконге из-за коронавируса украли 600 рулонов туалетной бумаги.
  • 5 апреля Дональд Трамп посоветовал американцам готовиться к двум самым тяжелым неделям эпидемии коронавируса.

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Дарья Мостовая
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