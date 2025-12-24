Таиланд и Камбоджа начали переговоры о перемирии после двух недель столкновений
Военные представители Таиланда и Камбоджи начали переговоры 24 декабря после того, как стороны договорились обсудить восстановление режима прекращения огня после 16 дней ожесточенных пограничных столкновений, в результате которых погибли по меньшей мере 86 человек. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей обеих стран.
Переговоры состоялись через два дня после специальной встречи в Куала-Лумпуре министров иностранных дел Юго-Восточной Азии, собранной для попытки спасти перемирие, впервые заключенное при посредничестве президента США Дональда Трампа после предыдущего раунда столкновений в июле.
Спикер Министерства обороны Таиланда контр-адмирал Сурасант Конгсири заявил, что заседание Генерального пограничного комитета продлится три дня и может проложить путь к соглашению. Он добавил, что, в случае успеха переговоров секретариата, 27 декабря состоится встреча министров обороны обеих стран.
Переговоры проходили на пограничном пункте на южном краю их 817-километровой границы.
Пресс-секретарь Министерства обороны Камбоджи Мали Сочеата заявила, что переговоры состоялись под руководством генералов с обеих сторон. Эта встреча является наиболее значительным шагом с момента возобновления боевых действий и следует за отдельными, безрезультатными попытками Малайзии, Китая и США посадить две страны за стол переговоров.
Медиа напомнило, что Камбоджа и Таиланд обвиняют друг друга в агрессии и нарушениях прекращения огня, заключенного в октябре в Малайзии в присутствии Трампа. Тогда они обязались разминировать и вывести войска и тяжелое вооружение из районов, суверенитет над которыми оспаривается в течение десятилетий.
- Пограничный конфликт между Таиландом и Камбоджей начался 24 июля. На переговорах 28 июля Камбоджа и Таиланд договорились о "немедленном и безоговорочном" прекращении огня.
- На следующий день тайская армия обвинила камбоджийские войска в нарушении перемирия, но другая сторона это отрицала.
- 7 августа Таиланд и Камбоджа подписали соглашение о прекращении огня на границе, которое состоит из 13 пунктов и предусматривает соблюдение режима прекращения огня.
- 14 октября 2025 года Госдепартамент США разместил на своей странице в Х перечень войн, которые якобы завершила администрация Трампа. Среди них – война между Камбоджей и Таиландом.
- В декабре боевые действия между странами возобновились, несмотря на заверения американского президента о прекращении войны.
