Таиланд и Камбоджа начали переговоры о перемирии после двух недель столкновений

Переговоры между Таиландом и Камбоджей продлятся несколько дней. Если они будут успешными, то 27 декабря встретятся министры обороны

Военные представители Таиланда и Камбоджи начали переговоры 24 декабря после того, как стороны договорились обсудить восстановление режима прекращения огня после 16 дней ожесточенных пограничных столкновений, в результате которых погибли по меньшей мере 86 человек. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей обеих стран.

Переговоры состоялись через два дня после специальной встречи в Куала-Лумпуре министров иностранных дел Юго-Восточной Азии, собранной для попытки спасти перемирие, впервые заключенное при посредничестве президента США Дональда Трампа после предыдущего раунда столкновений в июле.

Спикер Министерства обороны Таиланда контр-адмирал Сурасант Конгсири заявил, что заседание Генерального пограничного комитета продлится три дня и может проложить путь к соглашению. Он добавил, что, в случае успеха переговоров секретариата, 27 декабря состоится встреча министров обороны обеих стран.

Переговоры проходили на пограничном пункте на южном краю их 817-километровой границы.

Пресс-секретарь Министерства обороны Камбоджи Мали Сочеата заявила, что переговоры состоялись под руководством генералов с обеих сторон. Эта встреча является наиболее значительным шагом с момента возобновления боевых действий и следует за отдельными, безрезультатными попытками Малайзии, Китая и США посадить две страны за стол переговоров.

Медиа напомнило, что Камбоджа и Таиланд обвиняют друг друга в агрессии и нарушениях прекращения огня, заключенного в октябре в Малайзии в присутствии Трампа. Тогда они обязались разминировать и вывести войска и тяжелое вооружение из районов, суверенитет над которыми оспаривается в течение десятилетий.