Талибы начали искать афганцев, которые сотрудничали с США, хотя обещали амнистию – NYT

В Афганистане талибы активизировали поиски людей, которые сотрудничали с США и НАТО, несмотря на обещание амнистии, сообщает The New York Times со ссылкой на конфиденциальный документ ООН.

По данным журналистов, талибы угрожают убить или арестовать членов семей афганцев, которые сотрудничали с американцами, если не смогут их найти.

Такие поиски ведутся в том числе и среди людей, собравшихся в аэропорту Кабула в надежде покинуть страну.

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил во время пресс-конференции вчера, 19 августа 2021 года, что в аэропорту Кабула находятся 6000 человек, которые прошли необходимые консульские процедуры и скоро смогут покинуть Афганистан.

Агентство AFP опубликовало видеообращение ведущей новостей афганского государственного телеканала RTA Pushto Шабнам Давран, которую талибы не пустили в офис телеканала, несмотря на обещания сохранить для женщин возможность работать при их правлении.

Afghan woman TV news anchor stopped from working.



Shabnam Dawran, a news anchor with state channel RTA Pushto, has released a video saying she went to her office and was told to return home, despite assurances by the Taliban that women would be allowed to work under their rule pic.twitter.com/DUL5dpfist