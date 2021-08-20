Талибы начали искать афганцев, которые сотрудничали с США, хотя обещали амнистию – NYT
В Афганистане талибы активизировали поиски людей, которые сотрудничали с США и НАТО, несмотря на обещание амнистии, сообщает The New York Times со ссылкой на конфиденциальный документ ООН.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По данным журналистов, талибы угрожают убить или арестовать членов семей афганцев, которые сотрудничали с американцами, если не смогут их найти.
Такие поиски ведутся в том числе и среди людей, собравшихся в аэропорту Кабула в надежде покинуть страну.
Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил во время пресс-конференции вчера, 19 августа 2021 года, что в аэропорту Кабула находятся 6000 человек, которые прошли необходимые консульские процедуры и скоро смогут покинуть Афганистан.
Агентство AFP опубликовало видеообращение ведущей новостей афганского государственного телеканала RTA Pushto Шабнам Давран, которую талибы не пустили в офис телеканала, несмотря на обещания сохранить для женщин возможность работать при их правлении.
Afghan woman TV news anchor stopped from working.— AFP News Agency (@AFP) August 20, 2021
Shabnam Dawran, a news anchor with state channel RTA Pushto, has released a video saying she went to her office and was told to return home, despite assurances by the Taliban that women would be allowed to work under their rule pic.twitter.com/DUL5dpfist
- В апреле 2021-го США объявили о выводе войск из Афганистана. После этого Талибан начал активное наступление на правительственные войска.
- 15 августа талибы без боя взяли Кабул и зашли в президентский дворец, откуда провозгласили, что "война окончена". И.о главы МВД страны Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что переход власти пройдет мирно, а боевики якобы получили приказ не нарушать привычный уклад жизни людей и не заниматься мародерством.
- Афганский президент Ашраф Гани вместе с частью топ-чиновников бежал из страны, возможно, в Узбекистан. Байден не жалеет о выводе войск из Афганистана и заявил: американцы не должны гибнуть на войне, в которой не хотят воевать афганцы.
- 16 августа утром тысячи мирных афганских жителей, пытаясь бежать из страны, заполнили аэропорт Кабула. Некоторые из афганцев цеплялись за военно-транспортный самолет США, когда он рулил на взлетно-посадочной полосе. Также были сообщения о нескольких людях, которые пытались улететь снаружи самолета и погибли при падении на взлете.
Читайте также: "Выпрыгивали из окон, чтоб попасть в самолет". Как режиссер Карими бежала из Кабула в Киев
Комментарии