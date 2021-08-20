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Талибы начали искать афганцев, которые сотрудничали с США, хотя обещали амнистию – NYT

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2021, 07:43
Талибы начали искать афганцев, которые сотрудничали с США, хотя обещали амнистию – NYT - Фото
Афганцы идут пешком в аэропорт Кабула в надежде улететь из страны (Фото – EPA)

В Афганистане талибы активизировали поиски людей, которые сотрудничали с США и НАТО, несмотря на обещание амнистии, сообщает The New York Times со ссылкой на конфиденциальный документ ООН.

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По данным журналистов, талибы угрожают убить или арестовать членов семей афганцев, которые сотрудничали с американцами, если не смогут их найти.

Такие поиски ведутся в том числе и среди людей, собравшихся в аэропорту Кабула в надежде покинуть страну.

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил во время пресс-конференции вчера, 19 августа 2021 года, что в аэропорту Кабула находятся 6000 человек, которые прошли необходимые консульские процедуры и скоро смогут покинуть Афганистан.

Агентство AFP опубликовало видеообращение ведущей новостей афганского государственного телеканала RTA Pushto Шабнам Давран, которую талибы не пустили в офис телеканала, несмотря на обещания сохранить для женщин возможность работать при их правлении.

  • 16 августа утром тысячи мирных афганских жителей, пытаясь бежать из страны, заполнили аэропорт Кабула. Некоторые из афганцев цеплялись за военно-транспортный самолет США, когда он рулил на взлетно-посадочной полосе. Также были сообщения о нескольких людях, которые пытались улететь снаружи самолета и погибли при падении на взлете.

Читайте также: "Выпрыгивали из окон, чтоб попасть в самолет". Как режиссер Карими бежала из Кабула в Киев

Денис Юдин
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беженцы Афганистан талибан
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