Террористы ИГ готовятся к обороне последнего оплота в Сирии

Террористическая организация Исламское государство готовится к обороне своего последнего оплота в Сирии - деревни Багуз. Об этом сообщает Reuters.
Войска сирийского правительства при поддержке США блокировали находящуюся на границе с Ираном деревню. ИГ минирует подходы к ней и расширяют сеть подземныхтоннелей.
Точных данных о том, сколько сейчас в Багузе боевиков ИГ, нет.
Взятие деревни будет означать полное освобождение Сирии от "халифата", но не означает его разгром, указывают эксперты.
Вчера сообщалось, что штурм деревни Багуз начали курды.
5 февраля Сенат США подавляющим большинством проголосовал против планов президента Дональда Трампа, касающихся вывода американских войск из Сирии и Афганистана.