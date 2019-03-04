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04.03.2019, 08:55

Террористы ИГ готовятся к обороне последнего оплота в Сирии

Террористы ИГ готовятся к обороне последнего оплота в Сирии - Фото
Фото: EPA

Войска сирийского правительства при поддержке США блокировали деревню Багуз

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Террористическая организация Исламское государство готовится к обороне своего последнего оплота в Сирии - деревни Багуз. Об этом сообщает Reuters.

Войска сирийского правительства при поддержке США блокировали находящуюся на границе с Ираном деревню. ИГ минирует подходы к ней и расширяют сеть подземныхтоннелей.

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Точных данных о том, сколько сейчас в Багузе боевиков ИГ, нет.

Взятие деревни будет означать полное освобождение Сирии от "халифата", но не означает его разгром, указывают эксперты.

Вчера сообщалось, что штурм деревни Багуз начали курды.

5 февраля Сенат США подавляющим большинством проголосовал против планов президента Дональда Трампа, касающихся вывода американских войск из Сирии и Афганистана.

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Теги: Сирия, война, иг, багуз
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