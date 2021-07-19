Тихановская хочет "тесных связей" с РФ после ухода Лукашенко, но надеется на Байдена

Лидер беларуской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская заявила, что Беларусь и Россия "всегда имели тесные связи", и эта ситуация не изменится с будущим уходом диктатора Александра Лукашенко. Об этом сообщает National Interest.

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"Мы не ищем врагов", – сказала она.

По словам Тихановской, она хочет диалога с Россией, но убеждена, что у президента РФ Владимира Путина "нет реальной стратегии" на будущее Беларуси. На вопрос, планирует ли она встретиться с Путиным, она ответила: "Не знаю".

Помимо этого, политик надеется на поддержку от администрации президента США Джо Байдена - в Беларуси планируют снова провести общенациональные забастовки на государственных предприятиях.

"С помощью Байдена мы победим", – говорит Тихановская.

Оппозиционер не отмечает, когда они планируют устраивать забастовки.

После первой волны протестов в Беларуси Тихановская заявила, что беларуская оппозиция видит Россию как одного из посредников переговорного процесса с режимом. Политик называла Путина мудрым руководителем.

Позже, в январе 2021-го, Тихановская заявила, что в Беларуси значительно уменьшилось количество граждан, которые хотят, чтобы страна поддерживала тесные связи с Россией.

В марте муж Тихановской, политзаключенный Сергей Тихановский, заявил, что Крым должен принадлежать Украине не только формально, но и фактически, а сама Тихановская должна быть жестче в выражении своего мнения.

Станислав Стороженко

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