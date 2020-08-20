Тихановская встретилась с премьером Литвы: о чем говорили

Глава правительства Литвы Саулюс Сквернялис заверил Светлану Тихановскую в поддержке и обсудил вопросы личной безопасности

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня встретился с кандидатом в президенты от оппозиции Беларуси Светланой Тихановской. Об этом премьер-министр сообщил у себя в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Я заверил Светлану, что правительство вместе с партнерами в Польше, Латвии и Эстонии делает и будет делать все возможное для достижения цели свободных и справедливых выборов в Беларуси и для того, чтобы ее дети могли как можно скорее обнять своего отца на свободе", - отметил Сквернялис.

Премьер-министр Литвы называет Тихановскую "национальным лидером Беларуси".

По его словам, Литва всегда поддерживала народ Беларуси, который "стремится к свободе и демократии".

"Мы говорили об испытаниях, которые выпали на ее долю во время предвыборной кампании, об огромной ответственности, которую она на себя взяла. А также - о повседневных заботах и нуждах, с которыми она сталкивается в Литве, вопросе ее личной безопасности и безопасности ее семьи", - сказал премьер.

По информации Delfi, Тихановская обратилась в Национальный центр общественного здравоохранения и представила отрицательный результат теста на COVID-19, поэтому получила разрешение покинуть место cамоизоляции.



Читайте также: Протесты в Беларуси. Литва закрыла въезд для Лукашенко

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.