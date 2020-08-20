Тихановская встретилась с премьером Литвы: о чем говорили
Глава правительства Литвы Саулюс Сквернялис заверил Светлану Тихановскую в поддержке и обсудил вопросы личной безопасности
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня встретился с кандидатом в президенты от оппозиции Беларуси Светланой Тихановской. Об этом премьер-министр сообщил у себя в Facebook.
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"Я заверил Светлану, что правительство вместе с партнерами в Польше, Латвии и Эстонии делает и будет делать все возможное для достижения цели свободных и справедливых выборов в Беларуси и для того, чтобы ее дети могли как можно скорее обнять своего отца на свободе", - отметил Сквернялис.
Премьер-министр Литвы называет Тихановскую "национальным лидером Беларуси".
По его словам, Литва всегда поддерживала народ Беларуси, который "стремится к свободе и демократии".
"Мы говорили об испытаниях, которые выпали на ее долю во время предвыборной кампании, об огромной ответственности, которую она на себя взяла. А также - о повседневных заботах и нуждах, с которыми она сталкивается в Литве, вопросе ее личной безопасности и безопасности ее семьи", - сказал премьер.
По информации Delfi, Тихановская обратилась в Национальный центр общественного здравоохранения и представила отрицательный результат теста на COVID-19, поэтому получила разрешение покинуть место cамоизоляции.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки. Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.
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