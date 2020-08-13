Тихановская проходит 14-дневную самоизоляцию - МИД Литвы

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс считает, что Светлане Тихановской пока нужно время для принятия решения

Выехавшая из Беларуси кандидат в президенты от оппозиции Светлана Тихановская сейчас проходит 14-дневную самоизоляцию в Литве. Об этом заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в эфире радиостанции Ziniu radijas.

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"Давайте дадим ей время, в котором она нуждается после пережитого стресса, для принятия решения, и о нем сама тогда расскажет", - отметил глава МИД Литвы.

Он добавил, что "пауза" для Тихановской связана с тем, что она оказалась в тяжелых обстоятельствах.

"Тихановская - не политик, о чем сама заявляла, на ее плечи выпала большая нагрузка, к которой она, возможно, оказалась не готова", - объяснил Линкявичюс.

Линкявичюс считает, что ее деятельность "дала толчок к пониманию того, что в Беларуси должно формироваться гражданское общество".

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Арина Толина

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