Тихановская проходит 14-дневную самоизоляцию - МИД Литвы
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс считает, что Светлане Тихановской пока нужно время для принятия решения
Выехавшая из Беларуси кандидат в президенты от оппозиции Светлана Тихановская сейчас проходит 14-дневную самоизоляцию в Литве. Об этом заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в эфире радиостанции Ziniu radijas.
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"Давайте дадим ей время, в котором она нуждается после пережитого стресса, для принятия решения, и о нем сама тогда расскажет", - отметил глава МИД Литвы.
Он добавил, что "пауза" для Тихановской связана с тем, что она оказалась в тяжелых обстоятельствах.
"Тихановская - не политик, о чем сама заявляла, на ее плечи выпала большая нагрузка, к которой она, возможно, оказалась не готова", - объяснил Линкявичюс.
Линкявичюс считает, что ее деятельность "дала толчок к пониманию того, что в Беларуси должно формироваться гражданское общество".
- 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко (80,08%, у Тихановской – 10,09%). Оппозиция не признала его победу, но конкурент Лукашенко по выборам Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. Позднее она выехала в Литву и записала два видеообращения: первое и второе. Литва выдала Тихановской ей визу на год и предоставила жилье.
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