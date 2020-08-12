Тихановская записала обращения не в Литве – Линкявичюс
По словам главы МИД Литвы, его страна приняла Тихановскую, так как "был элемент опасности" в ее нахождении на родине после выборов 9 августа
Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая вынуждена была выехать из страны, записывала свои последние видеообращения к протестующим еще в Беларуси, а не в Литве. Об этом сообщил литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс, пишет Радио Свобода.
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"Что ж, вы понимаете, что когда человек принимает решение под давлением, все сказанные (ею) слова не могут быть восприняты буквально", - отметил он.
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По словам Линкявичюса, Тихановской оставили "небольшой выбор: либо покинуть страну, либо последствия не были бы хорошими".
Видео: DW
Ранее такое же мнение озвучил и президент Литвы Гитанас Науседа: по его мнению, призыв прекратить протесты она записала под давлением.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко (80,08%, у Тихановской – 10,09%). Оппозиция не признала его победу, но конкурент Лукашенко по выборам Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. Позднее она выехала в Литву и записала два видеообращения: первое и второе. Литва выдала Тихановской ей визу на год и предоставила жилье.
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