Тихановская записала обращения не в Литве – Линкявичюс

По словам главы МИД Литвы, его страна приняла Тихановскую, так как "был элемент опасности" в ее нахождении на родине после выборов 9 августа

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая вынуждена была выехать из страны, записывала свои последние видеообращения к протестующим еще в Беларуси, а не в Литве. Об этом сообщил литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс, пишет Радио Свобода.

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"Что ж, вы понимаете, что когда человек принимает решение под давлением, все сказанные (ею) слова не могут быть восприняты буквально", - отметил он.

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По словам Линкявичюса, Тихановской оставили "небольшой выбор: либо покинуть страну, либо последствия не были бы хорошими".

Видео: DW

Ранее такое же мнение озвучил и президент Литвы Гитанас Науседа: по его мнению, призыв прекратить протесты она записала под давлением.

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Евгений Пилипенко

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