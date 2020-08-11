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"Как в концлагере". В Минске задержанных уложили на асфальт двора РУВД – видео

11.08.2020, 10:38
Иллюстративное фото: ЕРА

Женщины-очевидцы решили не снимать происходящее с балкона дома напротив, чтобы милиция их не заметила

Ресурс TUT.by показал в Telegram видео от очевидцев произвола силовиков режима Александра Лукашенко в Беларуси, где вторые сутки не утихают протесты против результатов президентских выборов и милицейской жестокости. Ролик снят рядом с Октябрьским РУВД города Минска.

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На кадрах, вероятно, утренних, видно, как захваченных протестующих удерживают лежащими на дворе отдела милиции. Две женщины, которые снимали видео, комментируют: "Очень много людей лежат штабелями, (их) бьют и издеваются", "как со свиньями обращаются".

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Корреспондент Independent Оливер Кэрролл написал: "Это шокирующее видео. Десятки людей лежат лицом вниз в стиле концлагерей. Лукашенко играет с огнем".

  • 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко (80,08%, у Тихановской – 10,09%). Оппозиция не признала его победу, но конкурент Лукашенко по выборам Тихановская отказалась от участия в акциях протеста.
  • Люди во многих городах страны вышли на протесты, их начали жестоко задерживать и избивать силовики. Протестующие называют силовиков и власть "карателями" и "фашистами": это прослеживается как по видео, так и по сообщениям на оппозиционных ресурсах.
  • В Беларуси с 9 августа перебои со связью. Хроника от LIGA.net: выборы президента Беларуси: все главное.

Смотрите видео: Вторая ночь протестов в Беларуси. Разгоны стали более жестокими – 10 роликов

Евгений Пилипенко
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