"Как в концлагере". В Минске задержанных уложили на асфальт двора РУВД – видео
Женщины-очевидцы решили не снимать происходящее с балкона дома напротив, чтобы милиция их не заметила
Ресурс TUT.by показал в Telegram видео от очевидцев произвола силовиков режима Александра Лукашенко в Беларуси, где вторые сутки не утихают протесты против результатов президентских выборов и милицейской жестокости. Ролик снят рядом с Октябрьским РУВД города Минска.
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На кадрах, вероятно, утренних, видно, как захваченных протестующих удерживают лежащими на дворе отдела милиции. Две женщины, которые снимали видео, комментируют: "Очень много людей лежат штабелями, (их) бьют и издеваются", "как со свиньями обращаются".
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Корреспондент Independent Оливер Кэрролл написал: "Это шокирующее видео. Десятки людей лежат лицом вниз в стиле концлагерей. Лукашенко играет с огнем".
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