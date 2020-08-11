"Как в концлагере". В Минске задержанных уложили на асфальт двора РУВД – видео

Женщины-очевидцы решили не снимать происходящее с балкона дома напротив, чтобы милиция их не заметила

Ресурс TUT.by показал в Telegram видео от очевидцев произвола силовиков режима Александра Лукашенко в Беларуси, где вторые сутки не утихают протесты против результатов президентских выборов и милицейской жестокости. Ролик снят рядом с Октябрьским РУВД города Минска.

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На кадрах, вероятно, утренних, видно, как захваченных протестующих удерживают лежащими на дворе отдела милиции. Две женщины, которые снимали видео, комментируют: "Очень много людей лежат штабелями, (их) бьют и издеваются", "как со свиньями обращаются".

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Корреспондент Independent Оливер Кэрролл написал: "Это шокирующее видео. Десятки людей лежат лицом вниз в стиле концлагерей. Лукашенко играет с огнем".

9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил , что победил Лукашенко (80,08%, у Тихановской – 10,09%). Оппозиция не признала его победу, но к онкурент Лукашенко по выборам Т ихановская отказалась от участия в акциях протеста.

объявил Оппозиция не признала его победу, но к отказалась Люди во многих городах страны вышли на протесты , их начали жестоко задерживать и избивать силовики. Протестующие называют силовиков и власть "карателями" и "фашистами": это прослеживается как по видео, так и по сообщениям на оппозиционных ресурсах.

вышли на протесты Протестующие называют силовиков и власть "карателями" и "фашистами": это прослеживается как по видео, так и по сообщениям на оппозиционных ресурсах. В Беларуси с 9 августа перебои со связью. Хроника от LIGA.net: выборы президента Беларуси: все главное.

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Евгений Пилипенко

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