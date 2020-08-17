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Трамп должен дать понять Путину, что ему не следует соваться в Беларусь - Болтон

17.08.2020, 23:07
Трамп должен дать понять Путину, что ему не следует соваться в Беларусь - Болтон - Фото
Владимир Путин, Дональд Трамп (фото - EPA)

"Перспектива российской интервенции в Беларуси растет", - считает бывший советник Трампа

Президент США Дональд Трамп должен дать понять России, что она не имеет права вмешиваться в ситуацию в Беларуси. Об этом в Twitter написал бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

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"Перспектива российской интервенции в Беларуси растет, поскольку советский лидер Лукашенко пытается удержать власть. Президент Трамп должен ясно дать понять, что Владимир Путин должен держаться подальше от Беларуси, а также от наших выборов!" - написал Болтон.

  • Ранее сегодня на совещании в Минске Лукашенко заявил, что против Беларуси якобы "разворачивается агрессия", и отметил, что "надо связаться с Путиным", чтобы "переговорить".
  • Через некоторое время пресс-служба Лукашенко действительно сообщила о состоявшемся телефонном разговоре с Путиным. Никаких подробностей в пресс-службе не предоставили. В пресс-службе Кремля сообщили, что разговор состоялся по инициативе беларусской стороны. "С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы", - говорится в сообщении.
  • Позже в этот же день Лукашенко заявил, что РФ при первом запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси в случае внешних военных угроз.
  • 16 августа, после очередного разговора Путина с Лукашенко, Кремль сообщил, что "с российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем".

Вадим Ребрина
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