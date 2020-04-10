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Трамп говорит, что разведка США не знала о коронавирусе в ноябре 2019 года

Трамп говорит, что разведка США не знала о коронавирусе в ноябре 2019 года - Фото
Дональд Трамп (Фото- EPA - Oliver Contreras)
10.04.2020, 13:40

Трамп отрицает, что разведка США знала о коронавирусе в Китае еще в ноябре 2019 года

Президент США Дональд Трамп отрицает информацию о том, что Национальный центр медицинской разведки США (NCMI) еще в ноябре 2019-го выяснил, что в китайском Ухане существует угроза вспышки коронавируса. Об этом он написал в Twitter

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"Это фейковые новости ABC. Они знали, что не правы, когда занялись фальсификацией этой истории", - заявил Трамп. 

Ранее NCMI опубликовали опровержение материала ABC News. 

  • 9 апреля ABC News со ссылкой на источники заявила, что в ноябре 2019 года медицинская разведка предупреждала руководство США о возможной эпидемии коронавируса. 

Смотрите фото: Как сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса

Владислав Сердюк
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