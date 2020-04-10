Трамп говорит, что разведка США не знала о коронавирусе в ноябре 2019 года

Дональд Трамп (Фото- EPA - Oliver Contreras)

Президент США Дональд Трамп отрицает информацию о том, что Национальный центр медицинской разведки США (NCMI) еще в ноябре 2019-го выяснил, что в китайском Ухане существует угроза вспышки коронавируса. Об этом он написал в Twitter.

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"Это фейковые новости ABC. Они знали, что не правы, когда занялись фальсификацией этой истории", - заявил Трамп.

Ранее NCMI опубликовали опровержение материала ABC News.

9 апреля ABC News со ссылкой на источники заявила , что в ноябре 2019 года медицинская разведка предупреждала руководство США о возможной эпидемии коронавируса.

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