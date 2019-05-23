Трамп назвал экс-госсекретаря Тиллерсона "тупым, как камень"

Дональд Трамп (фото - EPA)

Американский президент Дональд Трамп назвал бывшего государственного секретаря Рекса Тиллерсона "тупым, как камень". Об этом он написал в своем Twitter.

"Рекс Тиллерсон, человек "тупой как камень" и плохо подготовленный для того, чтобы быть госсекретарем, придумал (он был уволен) историю, в которой меня опередил Владимир Путин на встрече в Гамбурге, Германия. Я не думаю, что Путин согласится с этим. Посмотрите, как идут дела в США!", - написал он.

Причиной заявления стали слова Тиллерсона членам комитеты Палаты представителей по международным делам о том, что президент России был лучше подготовлен к встрече с Трампом в Германии, чем президент США, передает Голос Америки.

Из-за этого, по словам Тиллерсона, американский лидер оказался в невыгодном положении во время их первых переговоров с глазу на глаз.

Речь идет о встрече в Гамбурге в 2017 году. В отличие от саммита в Хельсинки летом прошлого года, когда Трамп встречался с Путиным без советников, Тиллерсон присутствовал на встрече в Гамбурге.

17 мая Трамп заявил своим высшим советникам, что не хочет вовлекать страну в войну с Ираном.

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