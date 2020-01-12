Дональд Трамп (Фото: Shealah Craighead/flickr The White House)

Президент США Дональд Трамп поддержал протесты в Иране, которые начались после после того, как власть официально признала вину в крушении пассажирского лайнера Boeing 737 компании МАУ 8 января. Об этом сообщает Facebook президента США.

"Отважному и многострадальному народу Ирана: я поддерживаю вас с самого начала президентства, и моя администрация продолжит поддерживать вас. Мы внимательно следим за вашими протестами и вдохновлены вашей смелостью", - отметил Трамп.

Он обратился к иранским властям и призвал их позволить правозащитникам отслеживать ситуацию.

Трамп подчеркнул, что Тегеран не должен устраивать "расправы над мирными протестующими" или отключать доступ к интернету, добавив, что "мир наблюдает".

Начиная с 8 января, когда был сбит украинский Boeing 737, иранские власти официально заявляли о том, что причина трагедии – в неисправности двигателя самолета, а информацию о попадании ракеты называли "психологической атакой США".

11 января Корпус стражей исламской революции признался, что иранский военный якобы по ошибке сбил украинский Boeing.

В этот же день в Тегеране жители города вышли на улицы, чтобы выразить свой протест против действий правительства Ирана, которое пыталось утаить информацию о том, что иранские военные сбили украинский самолет.

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