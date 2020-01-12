Президент США Дональд Трамп поддержал протесты в Иране, которые начались после после того, как власть официально признала вину в крушении пассажирского лайнера Boeing 737 компании МАУ 8 января. Об этом сообщает Facebook президента США.
"Отважному и многострадальному народу Ирана: я поддерживаю вас с самого начала президентства, и моя администрация продолжит поддерживать вас. Мы внимательно следим за вашими протестами и вдохновлены вашей смелостью", - отметил Трамп.
Он обратился к иранским властям и призвал их позволить правозащитникам отслеживать ситуацию.
Трамп подчеркнул, что Тегеран не должен устраивать "расправы над мирными протестующими" или отключать доступ к интернету, добавив, что "мир наблюдает".
Читайте также: "Подстрекал к протестам". В Иране арестовали британского посла