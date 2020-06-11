Трамп разрешил вводить санкции против работников Международного уголовного суда

11 июня президент США Дональд Трамп подписал указ, которым разрешил Госдепу и министерству финансов ввести санкции против работников Международного уголовного суда и любых частных лиц, проводящих расследование в отношении США и их союзников. Об этом сообщается в Twitter Белого дома.
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Отмечается, что под санкции могут попасть высокопоставленные сотрудники МУС, участвующие в расследовании действий США в Афганистане. Им могут заблокировать размещенные в США финансовые активы. Кроме того им и членам их семей будет запрещен въезд в США.
В администрации Трампа говорят, что расследования МУС политически мотивированы, а также – что в них присутствует серьезная коррупционная составляющая, и обвинили Россию в воздействии на суд.
"Введение санкций будет осуществляться в зависимости от конкретного случая в отношении конкретных частных лиц или структур", – заявил госсекретарь США Майкл Помпео.
В штате МУС около тысячи сотрудников, и пока неясно, против скольких из них могут быть введены санкции.
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