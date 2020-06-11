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Трамп разрешил вводить санкции против работников Международного уголовного суда

Трамп разрешил вводить санкции против работников Международного уголовного суда - Фото
Дональд Трамп (Фото: EPA)
11.06.2020, 23:58

Президент США Дональд Трамп разрешил Госдепу и Минфину вводить санкции против работников Международного уголовного суда

11 июня президент США Дональд Трамп подписал указ, которым разрешил Госдепу и министерству финансов ввести санкции против работников Международного уголовного суда и любых частных лиц, проводящих расследование в отношении США и их союзников. Об этом сообщается в Twitter Белого дома.

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Отмечается, что под санкции могут попасть высокопоставленные сотрудники МУС, участвующие в расследовании действий США в Афганистане. Им могут заблокировать размещенные в США финансовые активы. Кроме того им и членам их семей будет запрещен въезд в США.

В администрации Трампа говорят, что расследования МУС политически мотивированы, а также – что в них присутствует серьезная коррупционная составляющая, и обвинили Россию в воздействии на суд.

"Введение санкций будет осуществляться в зависимости от конкретного случая в отношении конкретных частных лиц или структур", – заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

В штате МУС около тысячи сотрудников, и пока неясно, против скольких из них могут быть введены санкции.

  • В сентябре 2018-го у Трампа заявили, что, если суд начнет расследование военных преступлений в Афганистане, Вашингтон рассмотрит вопрос о запрете въезда в США судьям и прокурорам МУС, наложении санкций на имеющиеся у них средства и судебном преследовании их в судах США.
  • 15 марта 2019 года сообщалось, что США вводят ограничения на выдачу виз лицам, участвующим в расследованиях в отношении военных США и их союзников в МУС.
  • 12 апреля 2019 года палата предварительного производства МУС единогласно отклонила просьбу прокурора о начале расследования предполагаемых преступлений против человечности и военных преступлений в Афганистане.
  • В марте 2020-го судьи МУС санкционировали такое расследование. Оно коснется действий правительственных сил Афганистана, боевиков Талибана, военных США и представителей американских спецслужб.
  • В ООН и ЕС выразили обеспокоенность намерениями США ввести санкции против сотрудников МУС.
  • США не ратифицировали Римский статут и не являются членами МУС.

Читайте также: Трамп объявил Международный уголовный суд в Гааге "нелегитимным"

Наталия Медведева
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