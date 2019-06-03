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03.06.2019, 21:50

Трамп: Россия убрала большую часть своих людей из Венесуэлы

Трамп: Россия убрала большую часть своих людей из Венесуэлы - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США не уточнил, каких именно "своих людей" вывели российские власти

Россия вывела из Венесуэлы большую часть своих людей. Об этом сообщил в Twitter президент США Дональд Трамп.

"Россия сообщила нам, что она убрала большую часть своих людей из Венесуэлы", - написал он.

Трамп не уточнил, каких именно "своих людей" вывели российские власти.

30 апреля временный президент Венесуэлы Хуайн Гуайдо заявил о начале финальной фазы свержения Мадуро. В Каракасе начались массовые акции протеста и стычки с военными. На следующий день Мадуро объявил о "подавлении государственного переворота".

По данным госсекретаря США Майка Помпео, отстраненный венесуэльский диктатор собирался сбежать, однако Россия уговорила его остаться.

28 мая Мадуро объявил о проведении парламентских выборов в стране.

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Теги: дональд трамп, венесуэла
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