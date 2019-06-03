Трамп: Россия убрала большую часть своих людей из Венесуэлы

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Россия вывела из Венесуэлы большую часть своих людей. Об этом сообщил в Twitter президент США Дональд Трамп.

"Россия сообщила нам, что она убрала большую часть своих людей из Венесуэлы", - написал он.

Трамп не уточнил, каких именно "своих людей" вывели российские власти.

30 апреля временный президент Венесуэлы Хуайн Гуайдо заявил о начале финальной фазы свержения Мадуро. В Каракасе начались массовые акции протеста и стычки с военными. На следующий день Мадуро объявил о "подавлении государственного переворота".

По данным госсекретаря США Майка Помпео, отстраненный венесуэльский диктатор собирался сбежать, однако Россия уговорила его остаться.

28 мая Мадуро объявил о проведении парламентских выборов в стране.