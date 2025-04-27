Трамп считает, что корабли США должны бесплатно проходить по Панамскому и Суэцкому каналам
Американские военные корабли и коммерческие суда не должны платить за прохождение через Панамский и Суэцкий каналы, считает президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Такое мнение он высказал в социальной сети Truth Social.
"Американским кораблям, как военным, так и коммерческим, должно быть разрешено проходить по Панамскому и Суэцкому каналам бесплатно", — написал Трамп.
Он добавил, что этих каналов "не было бы без США".
По словам американского президента, он попросил госсекретаря США Марко Рубио "немедленно разобраться с этой ситуацией и навечно решить ее".
Суэцкий канал – судоходный канал в Египте, соединяющий Средиземное и Красное моря и разрешающий сообщение между Европой и Азией максимально коротким путем вместо обхода Африки или перевозки грузов по суше. Канал был открыт 17 ноября 1869 года. В настоящее время канал является собственностью Египта.
Панамский канал – судоходный канал, соединяющий Панамский залив Тихого океана с Карибским морем и Атлантическим океаном. Расположен на Панамском перешейке на территории государства Панама. Строился под эгидой Министерства обороны США. Официально открыт 12 июня 1920 года. Канал контролировался США до 31 декабря 1999 года, после чего был передан правительству Панамы.
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