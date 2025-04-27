Трамп вважає, що кораблі США мають безплатно проходити Панамським і Суецьким каналами

Американський президент заявив, що без США цих каналів не існувало б

Дональд Трамп (Фото: Samuel Corum/EPA)

Американські військові кораблі й комерційні судна не повинні платити за проходження через Панамський і Суецький канали, вважає президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Таку думку він висловив у соціальній мережі Truth Social.

"Американським кораблям, як військовим, так і комерційним, має бути дозволено проходити Панамським і Суецьким каналами безплатно", – написав Трамп.

Він додав, що цих каналів "не існувало б без США".

За словами американського президента, він попросив державного секретаря США Марко Рубіо "негайно розібратися з цією ситуацією і навічно вирішити її".

ДОВІДКА Суецький канал – судноплавний канал у Єгипті, що з'єднує Середземне й Червоне моря та дозволяє сполучення між Європою й Азією найкоротшим шляхом, замість обходу Африки або перевезення вантажів сушею. Канал було відкрито 17 листопада 1869 року. Наразі канал є власністю Єгипту. Панамський канал – судноплавний канал, що сполучає Панамську затоку Тихого океану з Карибським морем і Атлантичним океаном. Розташований на Панамському перешийку на території держави Панама. Будувався під егідою Міністерства оборони США. Офіційно відкрито 12 червня 1920 року. Канал контролювався США до 31 грудня 1999 року, після чого був переданий уряду Панами.