Трамп вважає, що кораблі США мають безплатно проходити Панамським і Суецьким каналами
Американські військові кораблі й комерційні судна не повинні платити за проходження через Панамський і Суецький канали, вважає президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Таку думку він висловив у соціальній мережі Truth Social.
"Американським кораблям, як військовим, так і комерційним, має бути дозволено проходити Панамським і Суецьким каналами безплатно", – написав Трамп.
Він додав, що цих каналів "не існувало б без США".
За словами американського президента, він попросив державного секретаря США Марко Рубіо "негайно розібратися з цією ситуацією і навічно вирішити її".
Суецький канал – судноплавний канал у Єгипті, що з'єднує Середземне й Червоне моря та дозволяє сполучення між Європою й Азією найкоротшим шляхом, замість обходу Африки або перевезення вантажів сушею. Канал було відкрито 17 листопада 1869 року. Наразі канал є власністю Єгипту.
Панамський канал – судноплавний канал, що сполучає Панамську затоку Тихого океану з Карибським морем і Атлантичним океаном. Розташований на Панамському перешийку на території держави Панама. Будувався під егідою Міністерства оборони США. Офіційно відкрито 12 червня 1920 року. Канал контролювався США до 31 грудня 1999 року, після чого був переданий уряду Панами.
- 22 грудня 2024 року Трамп пригрозив повернути Панамський канал США через "завищені збори".
- 20 січня 2025 року Трамп під час інавгурації заявив, що Панама нібито порушила угоду щодо каналу. Тому США, за його словами, мають повернути контроль над об'єктом.
- 5 березня Трамп висловив упевненість у тому, що США отримають контроль над Панамським каналом і Гренландією.
- 13 березня NBC News повідомляв, що США хочуть збільшити військову присутність у Панамі для "повернення" каналу.