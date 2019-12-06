Трамп восхитился Меркель: Фантастическая женщина. Действительно

Дональд Трамп и Ангела Меркель (фото - ЕРА)

Обсуждая во время официального обеда с послами стран-членов Совбеза ООН в Белом доме проблемы недофинансирования НАТО, американский президент Дональд Трамп неожиданно сделал комплимент канцлеру Германии Ангеле Меркель. Об этом со ссылкой на dpa пишет Deutsche Welle.

В начале приема Трамп традиционно раскритиковал тех союзников по Альянсу, кто не соответствует, по его мнению, финансовым критериям НАТО. Постпред ФРГ попросил уточнить, кого он имеет ввиду.

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Трамп ответил, что "это тема весьма интересного разговора", который он "недавно вел и с Ангелой" (вероятно, речь идет о встрече на недавнем саммите НАТО в Лондоне).

"Она фантастическая женщина. Действительно фантастическая женщина", - подчеркнул президент США.

Ранее Меркель отреагировала на нападки Трампа, напомнив ему о ГДР.

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