Трамп выложил в сеть фото с бобами и вафлями. Оказывается, так он поддержал дочь

Директор Goya Foods, побывав в Белом доме, сделал комплиментарное заявление в адрес Трампа, и это не осталось незамеченным в семье президента США

Американский президент Дональд Трамп опубликовал в личном Instagram фото с баночками испанской продуктовой фирмы Goya Foods, которая производит консервированные бобы. Таким образом он поддержал дочь Иванку Трамп, которая, как советница Белого дома, не может продвигать товары, но выложила ранее фото с рекламой бобов ("Если это Goya, то это хорошо") – и получила в сети и СМИ волну критики.

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После публикации снимка Иванку обвинили в нарушении федеральных правил этики, параллельно засыпав ее мемами и фотжабами по этому поводу.

Трамп для фото взял не просто баночку Gоya Foods, а собрал их целую батарею, а также вафли этой компании. Снимок опубликован в личном Insragram и больше нигде.

В комментариях поддержка разделилась – отзывы "лучший президент!" и "хороший отец, молодец!" перемежаются откликами вроде "пока бушует пандемия, мой президент фоткается с вафельками" и "мне стыдно, что я американец".

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Евгений Пилипенко

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