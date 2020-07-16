Трамп выложил в сеть фото с бобами и вафлями. Оказывается, так он поддержал дочь
Директор Goya Foods, побывав в Белом доме, сделал комплиментарное заявление в адрес Трампа, и это не осталось незамеченным в семье президента США
Американский президент Дональд Трамп опубликовал в личном Instagram фото с баночками испанской продуктовой фирмы Goya Foods, которая производит консервированные бобы. Таким образом он поддержал дочь Иванку Трамп, которая, как советница Белого дома, не может продвигать товары, но выложила ранее фото с рекламой бобов ("Если это Goya, то это хорошо") – и получила в сети и СМИ волну критики.
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После публикации снимка Иванку обвинили в нарушении федеральных правил этики, параллельно засыпав ее мемами и фотжабами по этому поводу.
Трамп для фото взял не просто баночку Gоya Foods, а собрал их целую батарею, а также вафли этой компании. Снимок опубликован в личном Insragram и больше нигде.
В комментариях поддержка разделилась – отзывы "лучший президент!" и "хороший отец, молодец!" перемежаются откликами вроде "пока бушует пандемия, мой президент фоткается с вафельками" и "мне стыдно, что я американец".
- Экс-работница Белого дома заявила, что после урагана "Мария" на Пуэрто-Рико Трамп поднял вопрос о возможности "избавиться" от острова или продать его.
- В августе 2019-го американские СМИ сообщили, что Трамп неоднократно обсуждал с советниками, можно ли купить остров Гренландия у Дании. Там ответили, что "не продаются".
- Пару дней назад Трамп впервые за время пандемии нового коронавируса появился на публике в защитной маске.
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