Траму оставили право бомбить Иран: там грозят уничтожить Израиль

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Сенат США косвенно поддержал администрацию президента Дональда Трампа, которая хотела получить согласие Конгресса на исключительное право для хозяина Белого дома отдавать приказы по любым "оборонительным военным действиям" против Ирана. Об этом говорится в сюжете Голоса Америки.

Поправку от демократов, которые переживают, что Трамп "даже из-за небольшой провокации" может развязать войну против кого угодно и где угодно, не приняли. "У нас неслучайно один главнокомандующий, а не 535", - таким был один из аргументов республиканцев.

Тем временем глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Ирана Моджаба Зоннур заявил вчера, пишет Mehr, что в том случае, если США нападут на страну, "Израиль просуществует после этого не более получаса".

20 июня Иран сбил военный дрон США. Пентагон ответил, что MQ-4C Triton сбили в международном воздухе над Ормузским проливом. Трамп написал угрожающий твит, потом смягчился и заявил, что "это ошибка какого-то генерала или кого-то еще". США почти ударили по Ирану, но Трамп передумал.

По мнению Зоннура, Трамп отметил приказ потому, что "американцы боятся получить соразмерный ответ", и это был его "политический блеф". Депутат Ирана заверил, что разведка их армии следит за 36 военными базами США на Ближнем Востоке.

Аятолла ранее пообещал молодежи: "увидите гибель Израиля и Америки".

Читайте также: Трамп готов "снести" часть Ирана, там это назвали "слабоумием"